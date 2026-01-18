Grameni și Alex Dobre, decisivi pentru Rapid cu Metaloglobus! Ce pariu au făcut cei doi: „Asta mi-a spus”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Gol Alex Dobre, assist Constantin Grameni în Rapid – Metaloglobus 1-0, iar pariul celor doi merge mai departe

ADVERTISEMENT

Rapid a învins Metaloglobus cu scorul de 1-0 pe teren propriu în etapa cu numărul 22 din acest sezon regulat de SuperLiga. Singurul gol al meciului din Giulești a fost marcat de Alex Dobre în minutul 80, din pasa perfectă a lui Constantin Grameni.

Gol Alex Dobre, assist Constantin Grameni în Rapid – Metaloglobus 1-0, iar pariul celor doi merge mai departe

Astfel, La finalul partidei, Grameni a dezvăluit că înainte de startul acestui sezon Dobre i-a transmis că trebuie să îi ofere măcar cinci astfel de pase decisive de gol pe parcursul stagiunii.

ADVERTISEMENT

Până în prezent, a reușit să facă acest lucru în două rânduri. Mijlocașul lui Costel Gâlcă a transmis că își dorește foarte mult ca până la finalul campionatului să îi mai furnizeze coechipierului său încă minim trei assist-uri, astfel încât să își respecte în cele din urmă partea de înțelegere.

„Normal că sunt fericit, trei puncte muncite, mă bucur că am dat o pasă de gol. La începutul sezonului vorbeam cu Alex, îmi spunea să îi dau măcar cinci pase de gol în acest sezon. I-am dat două, sper să îi mai dau trei. În tur ne-au cam alergat, au luat puncte cu FCSB, punct cu Craiova, suntem fericiți că în final am reușit să marcăm.

ADVERTISEMENT

Campioana a pierdut la ei, nu cred că e puțin că nu am dat șut pe poartă în prima repriză, am avut ocazii și în prima repriză, doar că nu am cadrat.

ADVERTISEMENT

Ca orice jucător, mi-a fost destul de greu să stau să mă uit la colegi, dar am sperat să fie bine pentru echipă, știam că prin muncă o să-mi vină și mie rândul. Consider că, de când am venit la Rapid, m-am maturizat și mă bucur”, a declarat Constantin Grameni la finalul meciului