Grand Chess Tour revine în România în 2026! Ce a declarat legendarul Garry Kasparov și pentru ce premii se vor lupta cei mai buni jucători din lume

ADVERTISEMENT

Grand Chess Tour (GCT), fondat de legendarul Garry Kasparov, revine în 2026, al unsprezecelea an de existență, cu nume noi la linia de start și cu un fond de premiere mărit de la 1,6 la 2 milioane de dolari. Etapa de la București, Super Chess Classic Romania 2026, se va desfășura în perioada 12-24 mai și va fi a doua din circuit, după cea din Polonia.

Grand Chess Tour revine în România. Ce a declarat Garry Kasparov

Cel mai stabil și prestigios circuit global de șah, GCT continuă să stabilească standardul în materie de competiție de elită. Cei mai buni jucători din lume, în frunte cu campionul mondial en-titre, Gukesh Dommaraju (India) și cu campiontul ediției 2025 a GCT, Fabiano Caruana (SUA) se vor înfrunta în formatele clasic, rapid și blitz.

ADVERTISEMENT

„De la bun început, GCT a reprezentat cel mai înalt nivel al șahului profesionist. Ceea ce distinge GCT nu este doar puterea celor zece șahiști selectați, ci integritatea, tradiția și viziunea globală din spatele circuitului. Linia de start din acest sezon reflectă exact motivul pentru care GCT rămâne scena supremă pentru jucătorii de elită și fanii jocului”, a declarat înainte de .

Ce jucători vor lua parte la evenimentele din circuit

Organizatorii au dezvăluit numele celor nouă jucători care vor participa la toate cele cinci evenimente din circuit, toți având titlul de Grandmaster, cel mai înalt acordat de Federația Internațională de Șah: Gukesh Dommaraju (India), Fabiano Caruana (SUA), Maxime Vachier-Lagrave (Franța), Levon Aronian (SUA), Praggnanandhaa Ramesh Babu (India), Vincent Keymer (Germania), Anish Giri (Țările de Jos), Alireza Firouzja (Franța) și Wesley So (SUA).

ADVERTISEMENT

Primele trei etape se vor disputa în Europa, în Polonia (3-10 mai), România (12-24 mai) și Croația (29 iunie – 6 iulie), iar ultimele două runde (31 iulie – 7 august și 8-21 august), plus finala (21-28 august) vor avea loc în SUA, la St. Louis. Jucătorii care vor primi wildcard-uri pentru fiecare dintre cele cinci etape vor fi anunțați ulterior.

ADVERTISEMENT

Cum vor fi împărțite premiile ediției 2026 a GCT

Grand Chess Tour continuă să ofere unul dintre cele mai atractive fonduri de premiere – 2 milioane de dolari. Premiile pentru fiecare dintre cele două turnee în format clasic vor fi de 350.000 de dolari, respectiv de 200.000 de dolari la rapid și blitz. Totodată, primii patru clasați după cinci etape vor concura la sfârșitul sezonului în finala GCT pentru marele trofeu și un premiu suplimentar de 450.000 de dolari.

Va exista și un fond de bonusuri în valoare de 250.000 de dolari, împărțit egal (125.000 de dolari) între cele două etape în format clasic. Fondul de premiere este oferit de Fundația Super și Saint Louis Chess Club, al căror parteneriat, de lungă durată deja, a contribuit la stabilirea GCT drept cel mai respectat și durabil circuit din era modernă a șahului. Din 2022, Fundația Super a devenit partener strategic global al Grand Chess Tour, prin organizarea a trei din cele cinci etape ale circuitului – Bucureşti, Varşovia şi Zagreb.

ADVERTISEMENT

„Grand Chess Tour rămâne reperul competiției de elită în șah. Cu milioane de fani din întreaga lume, circuitul pune în valoare șahul la cel mai înalt nivel, reunind strategia, intensitatea și dimensiunea sa globală într-un mod distinct, specific GCT”, a declarat Augusta Dragic, Președinta Fundației Super.

„Găzduirea Finalelor GCT în St. Louis îi confirmă statutul de Capitală a șahului în SUA. Acest circuit nu se limitează să aducă la un loc cei mai buni jucători din lume împreună, ci construiește o moștenire, durabilă, inspiră noile generații și consolidează comunitatea globală a șahului”, a transmis la rândul său antreprenorul Rex Sinquefield, co-fondator al Saint Louis Chess Club.

Ce a declarat directorul executiv al GCT

Arbitrul Internațional Ignatius Leong (Singapore) va conduce cea mai experimentată echipă de arbitri internaționali, iar fostul campion american, GM Alex Onischuk, revine ca Director Executiv adjunct al circuitului. „Forța GCT a venit întotdeauna din managementul atent și o viziune clară asupra competiției.

Pe măsură ce mediul șahistic profesionist evoluează, GCT rămâne concentrat pe ceea ce contează cel mai mult — să le ofere jucătorilor o platformă de elită de încredere și fanilor o narațiune de sezon care recompensează excelența, consistența și performanța adevărată. Revenirea Finalelor la St. Louis subliniază acest angajament”, a declarat Michael Khodarkovsky, Director Executiv al GCT.