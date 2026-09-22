ADVERTISEMENT

Granit Xhaka se află în mijlocul unui scandal de proporții. Fotbalistul elvețian a folosit un certificat fals de vaccinare COVID și a recunoscut tot pe rețelele de socializare.

Granit Xhaka, OUT de la națională

Federația Elvețiană de Fotbal a reacționat după declarația fotbalistului care a creat un val masiv de indignare. Oficialii de la Lucerna au decis, de comun acord cu fotbalistul, să nu facă parte din lotul pentru următoarele 4 partide din .

ADVERTISEMENT

”Salutăm faptul că Granit face acest pas și că este pregătit să aducă lumină asupra acestui caz. În același timp, am ajuns împreună la concluzia că este în interesul echipei să joace aceste meciuri fără el. La finalul acestei ferestre internaționale, vom reevalua situația cu Granit și vom discuta pașii următori”, a spus Peter Knabel, președintele Federației Elvețiene de Fotbal, conform publicației .

Astfel, mijlocașul lui Sunderland va rata duelurile contra Macedoniei de Nord (26 septembrie), Scoția (29 septembrie), Slovenia (3 octombrie) și returul cu macedonenii (6 octombrie). În cazul în care oficialii vor decide ca Granit Xhaka să fie reintegrat în lotul naționalei, el va putea evolua contra Sloveniei (13 octombrie) și Scoția (16 octombrie).

ADVERTISEMENT

Granit Xhaka a recunoscut fapta și este anchetat de Parchetul de la Lucerna: ”Aveam o neîncredere profundă”

Granit Xhaka a intrat în posesia unui certificat de vaccinare împotriva COVID-19, deși el nu efectuase procedura medicală. Autoritățile elvețiene l-au suspectat pe fotbalist după ce, în 2023, polițiștii au percheziționat cabinetul medical al unei doctorițe din Lucerna care se ocupa cu falsificarea documentelor. Printre numele conexe cu aceasta era și cel al mijlocașului.

ADVERTISEMENT

Internaționalul a recunoscut, pe rețelele de socializare, că a falsificat certificatul de vaccinare pentru COVID-19. Motivul ar fi îngrijorarea față de posibile efecte secundare cauzate de vaccinul împotriva bolii.

ADVERTISEMENT

”La acea vreme, problema vaccinării împotriva Covid-19 mi-a stârnit mari îngrijorări și mi-a ridicat serioase rezerve. Aveam o neîncredere profundă față de vaccin și eram bântuit de anxietate și îndoială”, a spus Granit Xhaka, pe pagina sa de .

Parchetul de la Lucerna investighează cazul mijlocașului de la Sunderland. Granit Xhaka va fi anchetat în funcție de legislația elvețiană. Aceasta prevede închisoare până la 5 ani pentru fals în documente. Totuși, faptul că jucătorul a recunoscut fapta și colaborează cu autoritățile elvețiene ar putea să îi diminueze pedeapsa, conform site-ului juridic elvețian .

ADVERTISEMENT

Mai mulți sportivi nu s-au vaccinat

Granit Xhaka nu este singurul sportiv care a avut suspiciuni legate de siguranța și eficacitatea vaccinul pentru COVID-19. Mai mulți dintre ei au decis să nu efectueze procedura medicală. Cel mai cunoscut caz este cel al tenismenului . În ianuarie 2021, sârbul a fost deportat din Australia și i s-a revocat viza după ce i-a fost anulată derogarea de la vaccinare.

Din lumea fotbalului, cele mai sonore nume sunt N’Golo Kante și Joshua Kimmich. Francezul a refuzat vaccinarea, întrucât corpul său a dezvoltat anticorpii necesari, trecând prin boală. Mijlocașul lui Bayern Munchen a refuzat vaccinarea până la apariția mai multor studii legate de siguranța serului. Ironic, atunci când Kimmich a decis să se vaccineze, s-a îmbolnăvit de COVID-19.

Nici starul Kyrie Iriving, campion în NBA în 2016 și component de 9 ori în NBA All-Stars, nu s-a vaccinat. Baschetbalistul nu a putut juca în perioada octombrie 2021 – martie 2022, din cauza interdicției statului New York de a desfășura activități în spații închise pentru persoanele nevaccinate. Mai mult, Iriving a pierdut prelungirea contractului cu New York Jets și a fost obligat să plătească o amendă de 100.000.000 de dolari.