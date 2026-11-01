Granzii Europei se bat pe ”perla” Rusiei! Barcelona este pregătită să pună pe masă 50.000.000 de euro

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Aleksey Batrakov (21 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Galatasaray, a avut un început de sezon de senzație și a strânit interesul mai multor cluburi de top din Europa. Fotbalistul rus ar putea părăsi RAMS Park după numai jumătate de an petrecut în Turcia.

”Perla” Rusiei este dorită de granzii Europei

Mijlocașul rus a ajuns la Galatasaray în vara acestui an, de la Lokomotiv Moscova. Campioana Turciei a virat 25 de milioane de euro în conturile rușilor, iar Aleksey Batrakov nu a întârziat să confirme. Fotbalistul a marcat trei goluri, dintre care , și a oferit nu mai puțin de trei pase decisive în 11 meciuri.

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Conform , Aleksey Batrakov a fost atent monitorizat de catalani, iar prestația din meciul direct i-a convins că s-ar putea integra pe Camp Nou. Același meci a fost de referință și pentru granzii din Premier League, care doresc să obțină semnătura rusului. Manchester United, Chelsea, Manchester City și Liverpool sunt pregătite să lupte pentru a-l coopta pe mijlocaș. Un interes pentru acesta ar fi și din partea lui Paris Saint-Germain.

Transferul său ar putea fi realizat în perioada de mercato din iarnă și ar putea fi unul mai puțin costisitor decât al altor puști vedetă din Europa. Pentru a obține transferul său, cluburile interesate sunt obligate ca, prima dată, , prevăzută în contract, de 50 de milioane de euro. Astfel, adevărata luptă se va da în negocierile directe cu Aleksey Batrakov.

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28.000.000 de euro este cota de piață a lui Aleksey Batrakov, potrivit

Aleksey Batrakov este primul rus care marchează împotriva Barcelonei în ultimii 15 ani

Jucătorul lui Galatasaray a marcat singurul gol al turcilor împotriva Barcelonei, în minutul 28. Astfel, Aleksey Batrakov a intrat în istoria fotbalului rus, fiind singurul jucător care înscrie în ultimul deceniu și jumătate împotriva trupei blaugrana, potrivit . Înaintea lui Batrakov, ultimul rus care marcase în poarta catalanilor era Andrei Arșavin, pentru Arsenal.

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Pe lângă cei menționați, de-a lungul timpului numai alți trei jucători au marcat în poarta spaniolilor. Este vorba despre Sergey Rodionov, Valeriy Karpin şi Aleksandr Ryazantsev.

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