Granzii SuperLigii nu vor FCSB în play-off: “E greu cu ei acolo!”

Sezonul regulat merge cu pași repezi către final, iar calculele la calificarea în play-off se intensifică. Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj, a declarat că nu o dorește pe FCSB în play-off.
CFR Cluj a ajuns pe loc de play-off după victoria cu Hermannstadt din etapa a 27-a. „Feroviarii” nu sunt încă siguri de prezența în primele 6, dar cu certitudine nu vor una dintre rivale alături de ei.
Bogdan Mara, cel care a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA că CFR Cluj pregătește o nouă mutare, a spus numele celor două echipe pe care le vede să meargă în play-off. Directorul sportiv al formației din Gruia a spus că nu o vrea pe FCSB, echipa pe care ardelenii au învins-o cu 4-1 pe Arena Națională, considerând-o un adversar mult prea periculos.
„Cred că U Cluj va fi a 5-a, iar FC Argeș a 6-a. E greu play-off-ul cu FCSB. Toate echipele bune, care speră la campionat, nu o doresc pe FCSB în play-off. E o echipă puternică, ăsta e adevărul, o echipă în care s-a investit mult, au jucători importanți, valoroși, a făcut multe transferuri și acum și înainte, are experiență și atunci e o echipă foarte periculoasă”, a spus Bogdan Mara.
După meciul de acasă cu Metaloglobus, FCSB va juca apoi în deplasare cu UTA. Bogdan Mara i-a avertizat pe bucureșteni despre gradul ridicat de dificultate al partidei de pe terenul arădenilor, nefiind o formație ușor de învins acasă.
„Le va fi greu la Arad. UTA, acasă, este o echipă foarte puternică, foarte bună. Mihalcea a făcut o treabă senzațională și vreau să îl felicit și pe el, dar și pe Bogdan Andone. Sunt doi antrenori tineri care au făcut o treabă foarte bună anul acesta și au creat niște loturi omogene, niște loturi bune, care joacă fotbal. Sunt niște echipe bune. La Arad am jucat și noi, e greu acolo!”, a mai spus Bogdan Mara la FANATIK SUPERLIGA.
