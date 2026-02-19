Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Granzii SuperLigii nu vor FCSB în play-off: “E greu cu ei acolo!”

FCSB luptă să ajungă în play-off, dar echipele cu pretenții nu o vor în play-off. Cine se opune vehement prezenței campioanei României în primele 6 la final de sezon regulat.
Mihai Dragomir
19.02.2026 | 18:01
FCSB, pusă la colț. Granzii din SuperLiga nu o vor în play-off. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Sezonul regulat merge cu pași repezi către final, iar calculele la calificarea în play-off se intensifică. Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj, a declarat că nu o dorește pe FCSB în play-off.

Bogdan Mara nu o vrea pe FCSB în play-off

CFR Cluj a ajuns pe loc de play-off după victoria cu Hermannstadt din etapa a 27-a. „Feroviarii” nu sunt încă siguri de prezența în primele 6, dar cu certitudine nu vor una dintre rivale alături de ei.

Bogdan Mara, cel care a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA că CFR Cluj pregătește o nouă mutare, a spus numele celor două echipe pe care le vede să meargă în play-off. Directorul sportiv al formației din Gruia a spus că nu o vrea pe FCSB, echipa pe care ardelenii au învins-o cu 4-1 pe Arena Națională, considerând-o un adversar mult prea periculos.

„Cred că U Cluj va fi a 5-a, iar FC Argeș a 6-a. E greu play-off-ul cu FCSB. Toate echipele bune, care speră la campionat, nu o doresc pe FCSB în play-off. E o echipă puternică, ăsta e adevărul, o echipă în care s-a investit mult, au jucători importanți, valoroși, a făcut multe transferuri și acum și înainte, are experiență și atunci e o echipă foarte periculoasă”, a spus Bogdan Mara.

Avertisment pentru FCSB. De ce trebuie să fie atentă campioana României în deplasarea cu UTA

După meciul de acasă cu Metaloglobus, FCSB va juca apoi în deplasare cu UTA. Bogdan Mara i-a avertizat pe bucureșteni despre gradul ridicat de dificultate al partidei de pe terenul arădenilor, nefiind o formație ușor de învins acasă.

„Le va fi greu la Arad. UTA, acasă, este o echipă foarte puternică, foarte bună. Mihalcea a făcut o treabă senzațională și vreau să îl felicit și pe el, dar și pe Bogdan Andone. Sunt doi antrenori tineri care au făcut o treabă foarte bună anul acesta și au creat niște loturi omogene, niște loturi bune, care joacă fotbal. Sunt niște echipe bune. La Arad am jucat și noi, e greu acolo!”, a mai spus Bogdan Mara la FANATIK SUPERLIGA.

Cum arată clasamentul SuperLigii după 27 de etape

Sezonul regular se apropie de final, iar echipele încă luptă pentru punctele rămase în joc. Universitatea Craiova și-a păstrat locul de lider, fiind urmărită de aproape de Dinamo și Rapid. Iată cum arată întreaga ierarhie după 27 de etape:

SuperLiga etapa 27 live video clasament SuperLiga

Granzii

