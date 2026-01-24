Granzii Turciei se bat pentru transferul internaționalului român! Mutarea de milioane de euro ce e aproape făcută

ADVERTISEMENT

Unul dintre fotbaliștii care este pe cale să schimbe echipa în , fundașul central al celor de la Alanyaspor, care este dorit de două dintre forțele campionatului din Turcia.

Jucătorul a reușit să impresioneze prin evoluțiile sale și este văzut drept un fundaș central de mare viitor, motiv pentru care Trabzonspor a intrat în negocieri pentru a-l transfera de mai multe săptămâni. Lucrurile au tergiversat însă și mutarea ar putea să fie dată peste cap de interesul unei rivale din Super Lig.

Conform , se pare că Fenerbahce a intrat pe fir și-l vrea pe Umit Akdag, iar acum lucrurile duc spre o înțelegere cu echipa pregătită de Domenico Tedesco. Alanyaspor era aproape să bată palma cu Trabzonspor pentru aproximativ 6 milioane de euro, după negocieri, însă reprezentanții lui Fenerbahce au mers special la Alanya pentru a deturna transferul și se pare că au șanse mari să reușească asta.

10 selecții și 2 goluri are Umit Akdag pentru naționala U21 a României

Akdag nu știe dacă mai vine la naționala României

Născut la București, dar având și cetățenie turcă, Akdag a acceptat propunerea venită din partea reprezentanților FRF de a juca pentru echipa noastră de tineret, cu care a fost la CE U21 din vara trecută, sub comanda lui Daniel Pancu. Momentan, însă, la nivel de seniori, acesta nu s-a decis pentru ce selecționată vrea să joace, .

„Nu ne-a refuzat Umit Akdag, a zis că se mai gândește unde să joace, la noi sau la turci. Probabil că așteaptă, nu știu ce probleme sunt și în familie. Noi am discutat și cu familia, cu părinții lui, probabil că există și acolo niște presiuni din partea turcă. Nu poți să știi ce e în interior acolo, nu ai de unde.

Noi, în schimb, din punct de vedere al inițiativelor pe care le avem, președintele, Lucescu, eu, cei de la tineret, Marius Niculae, Răzvan Rotaru, s-au dus pe la el, când era în Ungaria, avea acțiuni cu echipa de club”, a declarat Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

Akdag a fost la juniorii de la FCSB și Chelsea

Umit Akdag și-a început parcursul fotbalistic la centrul de copii și juniori al FCSB, iar la doar 12 ani a făcut un pas important, mutându-se la Chelsea. După două sezoane petrecute în Anglia, fundașul născut în București a ajuns în Turcia, la Alanyaspor, club care îl are și în prezent sub contract. Debutul la nivel de seniori a venit în 2022, iar ulterior Akdag a fost împrumutat în stagiunea 2023–2024 la Goztepe, echipă care evolua la acel moment în liga a doua din Turcia. Evoluțiile sale l-au adus din nou în atenție, iar sezonul următor a făcut un salt important.

Astfel, în ediția 2024–2025, apărătorul a fost cedat temporar în Ligue 1, la Toulouse. Pentru gruparea franceză, internaționalul român de tineret a bifat 12 apariții, dintre care 9 în campionat, înainte de a reveni la Alanyaspor în vara acestui an. În plan internațional, între 2023 și 2025, Akdag a fost component al selecționatei U21 a României, pentru care a înscris de două ori în 10 meciuri. El s-a aflat și în lotul pregătit de Daniel Pancu la Campionatul European din această vară, competiție la care a reușit să marcheze în partida pierdută cu Slovacia, scor 1-2.