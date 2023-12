Grațiela, soția lui Andrei Duban, dezvăluiri din relația cu vedeta Prima TV

Grațiela Duban recunoaște că, în clasa a 7-a, a înțeles ce cale dorește să urmeze în viață. Simpatica actriță își aduce aminte și cel mai periculos moment pe care l-a trăit pe scenă.

Grațiela, despre relația cu vedeta Prima Tv, Andrei Duban

Grațiela Duban recunoaște, după 14 ani de relație cu soțul ei, Andrei, că nu există niciun secret ca o iubire să dureze. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, actrița vorbește și despre cea mai importantă decizie pe care a trebuit să o ia.

Grațiela Duban . De 12 sunt căsătoriți și au împreună un băiat superb, pe Armin. Grațiela recunoaște că nu există niciun secret ca o relație să dureze. Aflăm și cum s-au cunoscut cei doi simpatici actori.

“După părerea mea nu există un secret, pentru că fiecare cuplu este unic și există lucruri care țin ce personalitatea celor doi. Depinde de toleranță, încredere, iubire, liniște, pace și de ceea ce își oferă și au nevoie cei doi. Probabil în unele cupluri e nevoie de mai multă comunicare, în altele de mai multă toleranță. Nu cred că există un secret sau o rețetă. Trebuie să existe un echilibru, după părerea mea.

Îmi amintesc perfect cum ne-am cunoscut. Trebuia să ajung la mare, să mă întâlnesc cu el că să mă ducă la hotelul unde trebuia să prezint un program. El mă aștepta în parcare la hotelul unde prezenta. Am oprit mașina, ne-am salutat și ”, declară Grațiela Duban, în exclusivitate pentru FANATIK.

Grațiela Duban a depășit repede depresia postnatală

Armin Duban, fiul Grațielei și a lui Andrei, are deja 11 ani. Mama lui recunoaște că nu a fost niciodată panicată, doar fericită mereu. Ne vorbește și despre depresia postnatală prin care a trecut. Aflăm și cum se menține frumoasa Grațiela Duban.

“Cred că am trecut prin depresie după naștere, dar nu am simțit-o atât de accentuat. Andrei a fost lângă mine și m-a ajutat. Îmi spunea că stă el cu Armin, astfel încât să mă duc să mă întâlnesc cu prietenele mele. Dar eu am fost atât de fascinată de Armin, de bebelușeala lui, încât bucuria asta nu m-a lăsat să cad în depresie. După trei luni de la naștere am mers la sport și probabil și lucrul asta m-a ajutat.

Am un program de nutriție dat de Carmen Fit de vreo trei ani. Nu mai țin regimul alimentar cântărit pe care ea mi l-a dat, dar am învățat să mănânc corect. Mai fac și eu greșeli, dar a doua zi știu exact ce trebuie să mănânc ca să fie totul în regulă.

Cred că este și de la mama natură, părinții mei nu au fost grași niciodată și acesta este și norocul meu. Dar am grijă ce mănânc, fac sport de trei ori pe săptămâna, nu mă culc pe o ureche că sunt norocoasă și nu trebuie să fac nimic”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, cunoscuta actriță.

“Nu frumusețea este atu-ul meu”

Grațiela Duban susține că frumusețea este, uneori, chiar un impediment în fața oamenilor. ”Uneori am simțit că frumusețea mea este un impediment, alteori am simțit că mă ajută. Este cu două tăișuri. Uneori oamenii au impresia că dacă ești plăcut fizic ai o anumită superficialitate, ceea ce nu mă caracterizează.

Dimpotrivă, sunt un om profund și mă implic în tot ce fac și muncesc de câteva ori mai mult că să demonstrez că nu frumusețea este atu-ul meu. Mai degrabă seriozitatea, talentul, sinceritatea și munca pe care o depun”, declară Grațiela Duban, în exlclusivitate pentru FANATIK.

“Nu a mai existat altă opțiune”

Grațiela Duban ne-a dezvăluit de ce a optat pentru actorie. Soția lui Adrei Duban își amintește, acum amuzată, și de cel mai periculos moment petrecut pe scenă. Un moment care putea să o coste scump.

“De mică am avut înclinații spre partea artistică. Dădeam spectacole în casă, când ne strângeam cu toții. Făceam lumea de la masă să râdă. Cred că asta am moștenit-o de la tatăl meu care, deși inginer agronom, dacă mergea pe partea de actorie, ar fi fost un actor foarte bun. În clasa a șaptea mă gândeam că vine examenul de capacitate și că trebuie să aleg un liceu. Am auzit că în Buzău, la liceul de arte, s-a deschis o secție de actorie. Din momentul în care am aflat acest lucru nu a mai existat altă opțiune, acolo am dorit să întru. De atunci toți pașii pe care i-am făcut în viață au fost către actorie.

Am căzut de pe scenă la un spectacol. Era festival în parc și eram cu colegii de la Teatrul Ion Creangă. Organizatorii nu au pus în spatele scenei bare de siguranță. La acel spectacol când s-a dat cu fum greu pe scenă trebuia să fac împreună cu un coleg câțiva pași în spate.

La un moment dat am dispărut de pe scenă și am apărut din partea stânga. Am căzut, dar n-am simțit nimic și am dus spectacolul până la capăt. După am realizat că eram julită în cot, că mă lovisem la șold”, ne spune Grațiela Duban.

Grațiela Duban este pasionată de bucătărie

Soția lui Andrei Duban are mereu grijă se silueta ei dar recunoaște că-i place foarte mult să gătească, mai ales masa de seară. Cel mai bine îi ies fructele de mare și a învățat să gătească caracatiță.

“Îmi place să gătesc, mai ales masa de seară, pentru că îmi place atmosfera când suntem toți trei la masă. Aprind lumânări și creez o atmosfera plăcută de familie și îmi place să gătesc ce le place băieților mei. Le fac paste cu creveți, asta este preparatul forte pe care nu l-ar refuză nici Andrei, nici Armin.

Știu să gătesc caracatiță, deși m-am ferit mult timp de asta pentru că auzisem că este foarte greu de preparat. Am vorbit cu o mămică și cu un chef bucătar, am luat din rețelele fiecăruia câte ceva și am creat propria mea rețeta. A ieșit foarte bun”, mai spune Grațiela Duban.