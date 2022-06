Video. Grav accident feroviar în Germania. Un tren plin cu pasageri a deraiat în Bavaria. Cel puțin 3 morți

Accident feroviar grav în Germania. Cel puțin 3 morți și mai mulți răniți, dintre care unii în stare gravă, după ce un tren de persoane a deraiat în Bavaria.

Cel puțin 3 persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite după ce un a deraiat în regiunea Garmisch-Partenkirchen din Bavaria. Incidentul a declanșat operațiuni de salvare la scară largă în zonă.

”Avem de a face cu o operațiune mare în desfășurare”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției. Oficialul a adăugat că trenul era plin la momentul accidentului, notează .

Conform agenției germane de presă Dpa, cel puțin 60 de persoane au fost rănite în urma accidentului feroviar de vineri, dintre care 16 sunt în stare foarte gravă.

Până în acest moment nu se cunosc cauzele accidentului. Trenul, care călătorea spre Munchen, a deraiat de pe șine la ora locală 12.20. În vagoane se aflau foarte mulți elevi.

Mai multe vagoane s-au răsturnat și s-au rostogolit parțial pe un terasament la nord de stațiunea de schi Garmisch-Partenkirchen din Bavaria.

