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Jurgen Klopp (59 de ani) are deja probleme mari. Germania are doar un punct după primele meciuri din această ediție de Liga Națiunilor. După egalul din Olanda, scor 1-1, „panzerele” au fost învinse, în mod extrem de surprinzător, duminică seară pe teren propriu, la Augsburg, de Grecia, scor 0-1. Singurul gol al partidei a fost marcat de Kourbelis în minutul 74.

Ce a scris presa din Germania după ce naționala lui Jurgen Klopp a fost învinsă acasă de Grecia în Liga Națiunilor

La final, în mod așteptat de altfel în contextul dat, Klopp nu a fost menajat de presa de sport din Germania. Cei mai duri cu el au fost jurnaliștii de la , cei care au apreciat că naționala lor nu a arătat nicio idee de joc în acest meci: „S-a terminat: Grecia i-a stricat debutul pe teren propriu lui Jurgen Klopp.

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Nici măcar nu este nemeritat, având în vedere că Germania n-a avut nicio idee de joc și nu a putut găsi nicio soluție pentru a depăși defensiva adversă, care a stat jos. Grecia, de partea cealaltă, a surprins în repetate rânduri prin contraatacuri periculoase”.

Pe de altă parte, cei de la nu au avut o reacție chiar atât de aspră, ci s-au rezumat doar la a nota că cu siguranță nu se aștepta la o astfel de desfășurare de evenimente: „Jurgen Klopp cu siguranță nu și-a imaginat că așa va decurge debutul său pe teren propriu ca selecționer al Germaniei. La trei zile după egalul cu Olanda, Germania a pierdut cu Grecia”.

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Jurgen Klopp, mesaj care a cutremurat Germania

Chiar în contextul acestei acțiuni din Liga Națiunilor, selecționerul Germaniei a vorbit la o conferință de presă despre din această țară, mai exact despre creșterea partidului AfD în preferințele cetățenilor: „Trebuie să redescoperim bucuria în tot acest context. Sper că nu va mai fi nevoie să vorbesc despre chestiuni politice pe viitor.

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Însă vreau să redobândim simbolul drapelului pentru noi, astfel încât oamenii să se simtă fericiți și norocoși că trăiesc în această țară minunată. Nu vreau să las mândria națională pe mâna cui nu trebuie. Mă umple de mândrie faptul că fac această meserie”.