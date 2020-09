Grecia, lovită de un ciclon devastator. Imagini de coșmar lăsate în urmă de furtuni. Video

Vestul Greciei este lovit în aceste zile de un ciclon devastator, care a adus deja pagube importante în mai multe orașe elene.

În ultimele zile, ciclonul mediteranean Ianos a adus precipitații abundente şi rafale de vânt cu o forţă de până la 117 kilometri pe oră.

Serviciul național de meteorologie din Grecia a emis alertă cod roșu de vânt, ploi și condiții de furtună pentru mai multe așezări.

Mai multe zone din Vestul Greciei au fost lovite, vineri, de un ciclon tropical mediteranean extrem de violent. În Insulele Ionice s-au raportat inundații, pene de curent și ploi torențiale. În aceleași zone, rafalele de vânt au fost de până la 117 kilometri pe ora, relatează Euronews, citând Protecția Civilă Elenă.

Imaginile care au apărut în spațiul online din zona Greciei sunt unele de coșmar, care arată proporția acestui ciclon. Astfel, zone extinse din vestul Greciei, insule din Marea Ionică de obicei pline de turiști, se confruntă cu inundații, pene de electricitate, drumuri impracticabile din cauza copacilor și stâlpilor puși la pământ.

Meteorologii anunță că responsabil de cele întâmplate este ciclonul Ianos, care a lovit cu forța unui urgan și care acum se deplasează încet din Marea Ionică deasupra Peloponezului și a insulelor din Marea Egee.

”Ne pregătim să facem față unui fenomen meteorologic extrem de rar”, a spus ministrul adjunct pentru protecție civilă, Nikos Hardalias, pentru Greek Times. El a mai adăugat că cetățenii din zonele afectate de ciclon trebuie să-și limiteze mișcarea doar la ceea ce este strict necesar.

”Cicloanele mediteraneene sunt fenomene relativ rare, care au început în Grecia în 1995, dar s-au intensificat și au devenit mai frecvente în regiunea mediteraneană din cauza schimbărilor climatice” a adăugat el.

Floods today in Cephalonia, Greece, as Mediterranean tropical-like cyclone (‘medicane’) Ianos hits the island. https://t.co/xzdsqBAnxq pic.twitter.com/3sRXygSy1R

Oficialul Guvernului de la Atena a făcut apel către cetățenii din Achaia, Arcadia, the Argolid, Viotia (Boeotia), Etoloakarnania, Fokida, Attica și Evia, care locuiesc în zone care au fost inundate în trecut sau care locuiesc lângă râuri, pâraie și țărmuri să evite să stea în subsoluri sau parter și să urce la etaj pentru o perioadă prelungită de timp.

În plus, s-a făcut apelul ca persoanele să stea cu prietenii și cu familiilor lor și să evite traversarea de râuri sau drumuri inundate pentru orice motiv, fie că vorbim despre traversarea pe jos, fie cu mașina.

Locuitorii din Grecia spun că nu au mai văzut niciodată o astfel de manifestare a naturii. ”Situația este fără precedent. Sunt aici de 37 de ani și este pentru prima dată când vedem un astfel de coșmar. Nu am dormit deloc, situația este critică. Întreaga fațadă a tavernei mele a fost distrusă, vântul a spulberat-o”, spune un localnic.

#Greece Island of Ithaca the most afflicted so far by Medicane #Ianoshttps://t.co/uCffJhT8oM pic.twitter.com/wEqs8R5smJ

— ANA-MPA news (@amna_newseng) September 18, 2020