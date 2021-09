Grecia, lovită de un nou cutremur. Seism de 5.3 raportat tot în Insula Creta

La nici 24 de ore de la cutremurul de luni dimineață, soldat cu un deces și mai mulți răniți, Grecia a fost zguduită de un nou seism important.

Tot în insula Creta, Institutului Geodinamic al Observatorului Național din Atena a raportat un cutremur cu magnitudinea de 5.3, produs la ora locală 7:48.

Locuitorii din Heraklion trec prin momente extrem de dificile. După o noapte cu zeci de replici ale cutremurului puternic de luni, cu magnitudinea de 5.8, cetățenii din au ieșit iar pe străzi, marți dimineață.

Un nou cutremur cu magnitudinea 5.3 a lovit Grecia. Publicația informează că seismul a avut epicentrul la 4 km de Arkalochóri, Creta.

Acesta a fost al 45-lea cutremur resimțit în Creta, Grecia numai în ultimele 24 de ore.

This is the 45th felt in Crete, Greece in the last 25 hours

— EMSC (@LastQuake)