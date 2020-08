Grecia pustie, România plină. Cum arată plajele celor două țări în timpul pandemiei de coronavirus. Foto

Grecia este pustie față de alți ani, Romania este plină până la refuz în locurile cele mai populare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Plajele de vis din Grecia, aglomerate în această perioadă în anii precedenți, sunt acum adevărate comori pentru cei care doresc liniște și izolare.

Anul 2020 a schimbat complet dinamica concediilor. Într-un an pe care mulți ar vrea să-l uite, românii au fost nevoiți, printre multe altele, să-și ajusteze rapid și opțiunile de călătorie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă în Grecia e pustiu, în România totul e plin. Oamenii se plâng de aglomerație

Riscurile, restricțiile și incertitudinile au forțat mulți românii să rămână în țară. Astfel, neavând altă variantă convenabilă, foarte mulți au ales să viziteze Romănia.

”Vara aceasta am avut parte de o vacanţă pe litoralul românesc. Menţionez faptul că în ultimii 11 ani am mers doar în Grecia. Am ales să fac asta din cauza pandemiei şi pentru că mi-a fost oarecum frică să părăsesc ţara în contextul actual şi consider că am făcut o greşeală. Am fost extrem de dezamagită de foarte multe lucruri, românii noştri îşi cam bat joc şi nu oferă nimic. Am cheltuit pe 7 zile (atât stăteam şi în Grecia de obicei) mult mai mult decât o făceam în Grecia,” a declarat Ana Maria, pe facebook forum Grecia

ADVERTISEMENT

Surplusul de români rămași în țară pe perioada vacanțelor a făcut ca locurile, și așa destul de aglomerate în trecut, să fie în vara lui 2020 ticsite și de multe ori insuportabile.

Astfel, litoralul de la Marea Neagră a devenit complet neîncăpător. Cei care au vrut să găsească un pic de liniște au fugit către plajele cândva virgine de la Corbu sau Vadu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum arată acum plaja de la Vadu

Dar în 2020 nimic nu mai e la fel și cele două refugii de la Marea Neagă ale românilor s-au aglomerat mai mult ca niciodată.

În alte stațiuni mai populare precum Mamaia, Costinești sau Eforie Nord nu mai ai nicio șansă să respecți regulile de distanțare socială. Oamenii se înghesuie și plajele sunt arhipline.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vama Veche este asediată de turiști ca în fiecare an și a devenit neîncăpătoare.

În Mamaia, regulile au fost încălcate fără nicio jenă când zeci deoameni au încins o horă în fața unei terase.

ADVERTISEMENT

Unde sunt plaje libere la Marea Neagră

Există însă și locuri goale la Marea Neagră. Plajele de la Cap Aurora și Jupiter par abandonate și părăsite. Turiștii lipsesc cu desăvârșire din cele două stațiuni. Aici e liniște și timpul pare că s-a oprit.

Venus este o altă oază de liniște în 2020 unde poți să-ți mai încarci bateriile după un an agitat. Pe plajele din Venus găsești clipe de relaxare.

ADVERTISEMENT

Câți români vizitează Grecia în fiecare an

An de an, peste 1 milion de români vizitează Grecia. Anul acesta numărul va fi mult mai mic.

Grecia a avut peste 30 de milioane de vizitatori, majoritatea din Europa, în 2019. Grecia este una dintre ţările cele mai dependente de turism la nivel mondial. Sectorul acesta are o contribuţie de peste 10% la PIB-ul acestei ţări. Economia Greciei va fi puternic afectată de criza sanitară provocată de virusul COVID-19.

În Grecia pustie, cei care au apucat sa ajungă acolo anul acesta au părerile împărțite. Unii sunt fericiți că au găsit mai multă liniște decât în trecut, alții sunt dezamăgiți că terasele sau plajele sunt prea goale. Un lucru e cert în această ecuație – niciun turist nu e fericit că zonele turistice din România sunt mai pline ca niciodată.