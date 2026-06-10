Grecii anunță lovitura pe care Ivan Savvidis i-o pregătește lui Răzvan Lucescu! Miliardarul aduce la PAOK antrenor din Rusia

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Răzvan Lucescu (57 de ani) nu a dorit să se gândească la o altă echipă momentan, însă conducerea lui PAOK, în schimb, pare că deja ia în calcul înlocuirea românului. Presa elenă anunță că Ivan Savvidis va lua o decizie finală miercuri, când va primi un răspuns din partea unui antrenor pe care îl dorește drept înlocuitorul lui Lucescu.

Viitorul lui Răzvan Lucescu la PAOK este incert! Ce clauză de reziliere are românul

Chiar dacă va pleca de la PAOK, Răzvan Lucescu nu va duce lipsă de oferte, cu siguranță. În prezent, el mai are contract un an cu formația din Salonic, însă conducerea grecilor se gândește deja la înlocuitorul românului. Conform , mai multe nume de înlocuitori s-au vehiculat în ultima perioadă,

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PAOK ar dori să se orienteze spre școala de antrenori iberică sau rusă, însă înainte de toate ar trebui să-i plătească o sumă uriașă lui Răzvan Lucescu. Pentru a-i rezilia contractul românului, formația din Salonic ar trebui să scoată din conturi o sumă de 2 milioane de euro.

Cine este principalul favorit pentru a-i lua locul lui Răzvan Lucescu la PAOK

Potrivit celor de la , Ivan Savvidis, patronul miliardar al lui PAOK, va lua o decizie miercuri, 10 iunie, când ar trebui să primească un răspuns oficial din partea antrenorului străin pe care îl curtează. Tot aceeași sursă dezvăluie că ar fi vorba despre Juan Carlos Carcedo, antrenorul lui Spartak Moscova, care mai are contract cu rușii până în 2028.

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În vârstă de 52 de ani, spaniolul a antrenat-o pe Pafos înainte de a se alătura celor de la Spartak Moscova, în ianuarie 2026. Alături de ciprioți, Juan Carlos Carcedo a câștigat titlul și a participat în faza principală din Champions League. Spaniolul era pe banca lui Pafos în „dubla” cu CFR Cluj din urmă cu două sezoane, din play-off-ul Conference League. Ardelenii, conduși de Dan Petrescu, au câștigat meciul tur cu 1-0, însă au pierdut categoric în retur cu 0-3 și au ratat astfel participarea în faza ligii.