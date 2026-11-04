Grecii plâng după înfrângerea echipei lui Răzvan Marin cu Real Madrid: „Ce păcat și ce nedreptate!”

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AEK Atena a fost la doar câteva minute de un rezultat uriaș în UEFA Champions League. Formația la care evoluează Răzvan Marin a condus-o de două ori pe Real Madrid, dar a sfârșit prin a pierde cu scorul de 2-3, după un gol spectaculos marcat de Federico Valverde în minutul 90+2.

Presa din Grecia, devastată după AEK Atena – Real Madrid 2-3

AEK Atena a pierdut în fața lui Real Madrid, scor 2-3, Eșecul suferit de echipa lui Marko Nikolic a provocat un val de reacții în presa elenă. Jurnaliștii greci au aplaudat curajul și determinarea jucătorilor lui AEK, considerând că aceștia meritau cel puțin un rezultat de egalitate în fața „galacticilor”.

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Una dintre cele mai emoționante reacții a venit din partea publicației care a titrat: „Ce păcat și ce nedreptate pentru această AEK extraordinară! Real Madrid a câștigat la Philadelphia cu un gol în minutul 92”.

Grecii au subliniat faptul că a fost foarte aproape de o performanță memorabilă, după un meci în care nu s-a lăsat intimidată de vedetele formației spaniole.

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„Ce păcat, AEK! Ai fost atât de aproape de un rezultat mare. Echipa lui Marko Nikolic a luptat cu o determinare extraordinară și a preluat de două ori conducerea împotriva lui Real Madrid, însă madrilenii au obținut cele trei puncte în prelungiri, câștigând cu 3-2”, au mai scris cei de la publicația Sportal.

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La fel de dezamăgiți au fost și jurnaliștii de la , care au folosit un titlu sugestiv: „Ce păcat, AEK! O lovitură de cuțit în minutul 92”. Publicația din Grecia a scos în evidență faptul că AEK a jucat de la egal la egal cu Real Madrid, dar a fost răpusă de execuția lui Valverde. Gazzetta a descris prestația gazdelor drept una plină de sacrificiu și a insistat că echipa din Atena ar fi meritat să obțină cel puțin un punct.

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„AEK a căzut ca o luptătoare!”

Nici alte publicații sportive ele nu au rămas indiferente după sfârșitul dramatic al meciului AEK – Real Madrid 2-3. a scos în evidență curajul gazdelor, titrând: „A căzut ca o luptătoare! AEK a speriat-o pe Real Madrid, dar a cedat cu 3-2 în prelungiri”. Potrivit jurnaliștilor de la Metrosport, campioana Greciei a privit-o în ochi pe „Regina Europei” și a fost foarte aproape să producă una dintre surprizele etapei a 4-a din Liga Campionilor.

La rândul lor, cei de la au rezumat confruntarea printr-un titlu sugestiv: „A luptat din greu, dar a cedat în final”. Nu a fost trecut cu vederea faptul că AEK Atena a primit aplauze de la întreg stadionul „Agia Sophia”, în ciuda înfrângerii cu Real Madrid. Markos Nikolic și fotbaliștii campioanei Greciei au fost ovaționați pentru dificultățile pe care i le-au grupării blanco.