Sport

Grecii plâng după înfrângerea echipei lui Răzvan Marin cu Real Madrid: „Ce păcat și ce nedreptate!”

Cristian Măciucă
04.11.2026 | 23:42
Grecii plang dupa infrangerea echipei lui Razvan Marin cu Real Madrid Ce pacat si ce nedreptate
ULTIMA ORĂ
Grecii plâng după înfrângerea echipei lui Răzvan Marin cu Real Madrid: „Ce păcat și ce nedreptate!” . FOTO: X @AEK
Presa din Grecia a reacționat după înfrângerea dramatică suferită de AEK Atena în fața lui Real Madrid, scor 2-3. Jurnaliștii eleni au elogiat prestația echipei lui Răzvan Marin și au deplâns modul în care aceasta a pierdut partida
ADVERTISEMENT

AEK Atena a fost la doar câteva minute de un rezultat uriaș în UEFA Champions League. Formația la care evoluează Răzvan Marin a condus-o de două ori pe Real Madrid, dar a sfârșit prin a pierde cu scorul de 2-3, după un gol spectaculos marcat de Federico Valverde în minutul 90+2.

Presa din Grecia, devastată după AEK Atena – Real Madrid 2-3

AEK Atena a pierdut în fața lui Real Madrid, scor 2-3, în etapa a 4-a de pe tabloul principal din Champions League. Eșecul suferit de echipa lui Marko Nikolic a provocat un val de reacții în presa elenă. Jurnaliștii greci au aplaudat curajul și determinarea jucătorilor lui AEK, considerând că aceștia meritau cel puțin un rezultat de egalitate în fața „galacticilor”.

ADVERTISEMENT

Una dintre cele mai emoționante reacții a venit din partea publicației Sportal.gr, care a titrat: „Ce păcat și ce nedreptate pentru această AEK extraordinară! Real Madrid a câștigat la Philadelphia cu un gol în minutul 92”.

Grecii au subliniat faptul că echipa la care evoluează și Răzvan Marin a fost foarte aproape de o performanță memorabilă, după un meci în care nu s-a lăsat intimidată de vedetele formației spaniole.

ADVERTISEMENT
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din...
Digi24.ro
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA

„Ce păcat, AEK! Ai fost atât de aproape de un rezultat mare. Echipa lui Marko Nikolic a luptat cu o determinare extraordinară și a preluat de două ori conducerea împotriva lui Real Madrid, însă madrilenii au obținut cele trei puncte în prelungiri, câștigând cu 3-2”, au mai scris cei de la publicația Sportal.

ADVERTISEMENT
S-a scris istorie în UEFA Champions League: 9-1 scor final! Cea mai mare...
Digisport.ro
S-a scris istorie în UEFA Champions League: 9-1 scor final! Cea mai mare victorie văzută vreodată

La fel de dezamăgiți au fost și jurnaliștii de la Gazzetta.gr, care au folosit un titlu sugestiv: „Ce păcat, AEK! O lovitură de cuțit în minutul 92”. Publicația din Grecia a scos în evidență faptul că AEK a jucat de la egal la egal cu Real Madrid, dar a fost răpusă de execuția lui Valverde. Gazzetta a descris prestația gazdelor drept una plină de sacrificiu și a insistat că echipa din Atena ar fi meritat să obțină cel puțin un punct.

ADVERTISEMENT

„AEK a căzut ca o luptătoare!”

Nici alte publicații sportive ele nu au rămas indiferente după sfârșitul dramatic al meciului AEK – Real Madrid 2-3. Metrosport.gr a scos în evidență curajul gazdelor, titrând: „A căzut ca o luptătoare! AEK a speriat-o pe Real Madrid, dar a cedat cu 3-2 în prelungiri”. Potrivit jurnaliștilor de la Metrosport, campioana Greciei a privit-o în ochi pe „Regina Europei” și a fost foarte aproape să producă una dintre surprizele etapei a 4-a din Liga Campionilor.

La rândul lor, cei de la Novasports.gr au rezumat confruntarea printr-un titlu sugestiv: „A luptat din greu, dar a cedat în final”. Nu a fost trecut cu vederea faptul că AEK Atena a primit aplauze de la întreg stadionul „Agia Sophia”, în ciuda înfrângerii cu Real Madrid. Markos Nikolic și fotbaliștii campioanei Greciei au fost ovaționați pentru dificultățile pe care i le-au grupării blanco.

ADVERTISEMENT
Ce pensie are Rică Răducanu la 80 de ani. Dezvăluire surpriză: la ce...
Fanatik
Ce pensie are Rică Răducanu la 80 de ani. Dezvăluire surpriză: la ce club a câștigat cel mai bine
Doliu în fotbalul românesc. Fostul atacant al Oțelului a murit
Fanatik
Doliu în fotbalul românesc. Fostul atacant al Oțelului a murit
UEFA Champions League, live în etapa 4 din faza ligii. Arsenal și City,...
Fanatik
UEFA Champions League, live în etapa 4 din faza ligii. Arsenal și City, în prim-plan miercuri seară
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Robert Niță a intervenit instant după ce Florin Gardoș a lansat acuzații în...
iamsport.ro
Robert Niță a intervenit instant după ce Florin Gardoș a lansat acuzații în direcția lui Dan Șucu! Ce a spus noul șef din Giulești
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!