Grecii, surprinși de ce au adus fanii Politehnicii Timișoara la locul accidentului în care șapte fani ai lui PAOK și-au pierdut viața: „Incredibil”

Suporterii celor de la Politehnica Timișoara au fost alături de fanii lui PAOK după producerea accidentului tragic în care 7 fani și-au pierdut viața. Miercuri, fanii timișoreni au amenajat un mic monument la locul unde s-a produs accidentul, iar gestul suporterilor români i-a impresionat pe jurnaliștii din Grecia.

Grecii, impresionați de gestul fanilor români după accidentul tragic în care 7 suporteri ai lui PAOK au decedat

Cei de la Peluza Sud Timișoara au postat miercuri seară imagini de la locul accidentului. Aceștia au montat o cruce și au realizat un mic monument în memoria fanilor lui PAOK. „Gest incredibil al fanilor de la Timișoara, la locul accidentului tragic, unde șapte fani ai lui PAOK și-au pierdut viața.

Accidentul s-a produs în apropierea acestui oraș, iar fanii Politehnicii Timișoara, care au fost alături de suporterii lui PAOK încă din primele momente după producerea accidentului, au revenit la fața locului. Aceștia au montat o cruce mare în memoria celor decedați și un monument improvizat pentru fulare și bannere. De asemenea, au aprins fumigene în memoria celor șapte suporteri ai lui PAOK”, au notat cei de la .

Ce a declarat Răzvan Lucescu după tragicul accident din județul Timiș

Fanii decedați în se îndreptau către Lyon, unde PAOK va evolua joi seară, în ultima etapă a fazei ligii din Europa League. . „Este o situație complicată pentru toți cei din familia PAOK, dar mai presus de toate, lucrurile cu adevărat dificile sunt pentru familiile copiilor care au fost pierduți, nu pentru noi.

Trebuie să le arătăm acestor familii că suntem aproape de ele, că viața merge înainte și că îi susținem. Să ne jucăm jocul și cu imaginea noastră, să facem tot ce putem pentru a le oferi măcar puțină bucurie. Înfruntându-ne cu o echipă cu adevărat bună, vom ieși pe teren pentru a transforma această tristețe în putere”, a declarat antrenorul român.

PAOK, gest superb în memoria fanilor decedați

, dar și Cei de la magazinul oficial al clubului au personalizat opt tricouri cu numărul 12 și cu numele celor decedați, dar au afișat și un altul, cu mesajul „Nemuritor” și data de 27 ianuarie 2026.