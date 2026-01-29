Sport

Grecii, surprinși de ce au adus fanii Politehnicii Timișoara la locul accidentului în care șapte fani ai lui PAOK și-au pierdut viața: „Incredibil”

Presa din Grecia a reacționat după ce fanii Politehnicii Timișoara au revenit la locul accidentului unde 7 suporteri ai lui PAOK și-au pierdut viața.
Bogdan Mariș
29.01.2026 | 10:45
Grecii surprinsi de ce au adus fanii Politehnicii Timisoara la locul accidentului in care sapte fani ai lui PAOK siau pierdut viata Incredibil
ULTIMA ORĂ
Grecii au fost șocați de ce au adus fanii Politehnicii Timișoara la locul accidentului unde 7 fani ai lui PAOK și-au pierdut viața. FOTO: Peluza Sud Timișoara (Facebook)
ADVERTISEMENT

Suporterii celor de la Politehnica Timișoara au fost alături de fanii lui PAOK după producerea accidentului tragic în care 7 fani și-au pierdut viața. Miercuri, fanii timișoreni au amenajat un mic monument la locul unde s-a produs accidentul, iar gestul suporterilor români i-a impresionat pe jurnaliștii din Grecia.

Grecii, impresionați de gestul fanilor români după accidentul tragic în care 7 suporteri ai lui PAOK au decedat

Cei de la Peluza Sud Timișoara au postat miercuri seară imagini de la locul accidentului. Aceștia au montat o cruce și au realizat un mic monument în memoria fanilor lui PAOK. „Gest incredibil al fanilor de la Timișoara, la locul accidentului tragic, unde șapte fani ai lui PAOK și-au pierdut viața.

ADVERTISEMENT

Accidentul s-a produs în apropierea acestui oraș, iar fanii Politehnicii Timișoara, care au fost alături de suporterii lui PAOK încă din primele momente după producerea accidentului, au revenit la fața locului. Aceștia au montat o cruce mare în memoria celor decedați și un monument improvizat pentru fulare și bannere. De asemenea, au aprins fumigene în memoria celor șapte suporteri ai lui PAOK”, au notat cei de la gazzetta.gr.

ADVERTISEMENT
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Digi24.ro
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii

Ce a declarat Răzvan Lucescu după tragicul accident din județul Timiș

Fanii decedați în accidentul cumplit produs în județul Timiș se îndreptau către Lyon, unde PAOK va evolua joi seară, în ultima etapă a fazei ligii din Europa League. Răzvan Lucescu, antrenorul grupării din Salonic, a vorbit la conferința de presă despre cele întâmplate. „Este o situație complicată pentru toți cei din familia PAOK, dar mai presus de toate, lucrurile cu adevărat dificile sunt pentru familiile copiilor care au fost pierduți, nu pentru noi.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație! Grecii au revăzut imaginile cu accidentul din Timiș și au...
Digisport.ro
Răsturnare de situație! Grecii au revăzut imaginile cu accidentul din Timiș și au dat verdictul: ”Nu se poate”

Trebuie să le arătăm acestor familii că suntem aproape de ele, că viața merge înainte și că îi susținem. Să ne jucăm jocul și cu imaginea noastră, să facem tot ce putem pentru a le oferi măcar puțină bucurie. Înfruntându-ne cu o echipă cu adevărat bună, vom ieși pe teren pentru a transforma această tristețe în putere”, a declarat antrenorul român.

PAOK, gest superb în memoria fanilor decedați

PAOK a adus un ultim omagiu fanilor care și-au pierdut viața în accident, dar și suporterului care a decedat din cauza unui infarct după ce a aflat de cele întâmpate. Cei de la magazinul oficial al clubului au personalizat opt tricouri cu numărul 12 și cu numele celor decedați, dar au afișat și un altul, cu mesajul „Nemuritor” și data de 27 ianuarie 2026.

ADVERTISEMENT
Bombă la Craiova! Ștefan Baiaram, pe lista echipei care tocmai a bătut-o pe...
Fanatik
Bombă la Craiova! Ștefan Baiaram, pe lista echipei care tocmai a bătut-o pe Bayern Munchen
A dezvăluit toate secretele vestiarului lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Cine este...
Fanatik
A dezvăluit toate secretele vestiarului lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Cine este transferul care va ajunge la națională. Exclusiv
Superlativele Ligii Campionilor! Cine e fotbalistul care a alergat cu 39,6 kilometri la...
Fanatik
Superlativele Ligii Campionilor! Cine e fotbalistul care a alergat cu 39,6 kilometri la oră și cum a ajuns un rus să fie în topurile competiției
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ULUITOR! Cum a ratat FCSB transferul lui Vlad Dragomir
iamsport.ro
ULUITOR! Cum a ratat FCSB transferul lui Vlad Dragomir
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!