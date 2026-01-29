Grecii, surprinși de ce au adus fanii Politehnicii Timișoara la locul accidentului în care șapte fani ai lui PAOK și-au pierdut viața: „Incredibil”

Suporterii celor de la Politehnica Timișoara au fost alături de fanii lui PAOK după producerea accidentului tragic în care 7 fani și-au pierdut viața. Miercuri, fanii timișoreni au amenajat un mic monument la locul unde s-a produs accidentul, iar gestul suporterilor români i-a impresionat pe jurnaliștii din Grecia.
Cei de la Peluza Sud Timișoara au postat miercuri seară imagini de la locul accidentului. Aceștia au montat o cruce și au realizat un mic monument în memoria fanilor lui PAOK. „Gest incredibil al fanilor de la Timișoara, la locul accidentului tragic, unde șapte fani ai lui PAOK și-au pierdut viața.
Accidentul s-a produs în apropierea acestui oraș, iar fanii Politehnicii Timișoara, care au fost alături de suporterii lui PAOK încă din primele momente după producerea accidentului, au revenit la fața locului. Aceștia au montat o cruce mare în memoria celor decedați și un monument improvizat pentru fulare și bannere. De asemenea, au aprins fumigene în memoria celor șapte suporteri ai lui PAOK”, au notat cei de la gazzetta.gr.
Fanii decedați în accidentul cumplit produs în județul Timiș se îndreptau către Lyon, unde PAOK va evolua joi seară, în ultima etapă a fazei ligii din Europa League. Răzvan Lucescu, antrenorul grupării din Salonic, a vorbit la conferința de presă despre cele întâmplate. „Este o situație complicată pentru toți cei din familia PAOK, dar mai presus de toate, lucrurile cu adevărat dificile sunt pentru familiile copiilor care au fost pierduți, nu pentru noi.
Trebuie să le arătăm acestor familii că suntem aproape de ele, că viața merge înainte și că îi susținem. Să ne jucăm jocul și cu imaginea noastră, să facem tot ce putem pentru a le oferi măcar puțină bucurie. Înfruntându-ne cu o echipă cu adevărat bună, vom ieși pe teren pentru a transforma această tristețe în putere”, a declarat antrenorul român.
PAOK a adus un ultim omagiu fanilor care și-au pierdut viața în accident, dar și suporterului care a decedat din cauza unui infarct după ce a aflat de cele întâmpate. Cei de la magazinul oficial al clubului au personalizat opt tricouri cu numărul 12 și cu numele celor decedați, dar au afișat și un altul, cu mesajul „Nemuritor” și data de 27 ianuarie 2026.