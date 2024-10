Grecii, uluiți de cel mai bun fotbalist din PAOK – FCSB 0-1: „MVP”

Grecii au desemnat omul meciului . Un fotbalist al campioanei României i-a impresionat pe eleni.

Ștefan Târnovanu, omul meciului PAOK – FCSB 0-1: „Excelent”

Ștefan Târnovanu (24 de ani) a făcut meciul vieții pe Toumba. cu PAOK, scor 1-0. Goalkeeperul roș-albaștrilor a fost desemnat omul meciului de către jurnaliștii greci de la .

ADVERTISEMENT

„MVP: portarul celor de la FCSB, Târnovanu, care a avut un meci excelent. A avut reacție la toate ocaziile jucătorilor de la PAOK și primește distincția de omul meciului”, scrie sursa citată.

Victoria campioanei României e cu atât mai mare cu cât FCSB a jucat aproape o repriză cu un om mai puțin. Darius Olaru a fost eliminat în minutul 56 pentru cumul de cartonașe galbene, iar trupa lui Răzvan Lucescu a dominat întregul act secund, dar n-a reușit să marcheze.

ADVERTISEMENT

Raportul ocaziilor de gol a fost 27-6 în favoarea lui PAOK, cel al șuturilor pe poartă 6-2, iar cel al șuturilor pe lângă poartă 15-3. Cu toate acestea, Târnovanu a scăpat fără gol primit.

Târnovanu, mesaj pentru contestatari: „Sper să mă țină minte și cei de la Olympiacos”

FCSB are maximum de puncte după primele două meciuri din Europa League. Roș-albaștrii le-au învins acasă pe RFS, scor 4-1, și în deplasare pe PAOK, scor 1-0. La Salonic, campioana României a câștigat grație golului marcat de Bîriligea în minutul 40+8.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur foarte mult că am reușit și un meci foarte bun din punct de vedere personal. De data asta m-a ajutat și echipa. Cu Sepsi nu am primit gol, acum nu am primit gol, am reușit să câștigăm cu 1-0 și asta e cel mai important.

Nu sunt eu nici primul nici ultimul care face asta, nu știu dacă e cel mai bun meci al carierei mele. Sper să mă țină minte și cei de la Olympiacos.

ADVERTISEMENT

Avem 6 puncte din 6, mai mult de atât de ce putem să facem? Ar fi fabulos să avem 9 puncte după primele 3 meciuri. E frumos că a venit alături de noi și îl mai așteptăm și pe viitor. Cu siguranță avem mare încredere”,