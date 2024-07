Grecul Tachtsidis, omul-cheie de la CFR Cluj, dorit de Gigi Becali la FCSB! Exclusiv

Gigi Becali l-a vrut pe Panagiotis Tachtsidis la FCSB, însă mijlocașul din Gruia s-a hotărât să își prelungească înțelegerea cu CFR Cluj în vară. Cristi Balaj a vorbit despre interesul „roș-albaștrilor” la FANATIK SUPERLIGA.

Grecul Tachtsidis, vedeta de la CFR Cluj, dorit de Gigi Becali la FCSB! „Chiar el ne-a spus”

și strălucește în SuperLiga. Mijlocașul grec a făcut încă un meci mare în Giulești, fiind autorul pasei decisive din care Peter Michael a făcut 2-1 cu Rapid București.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj a mărturisit că Panagiotis Tachtsidis a fost greu de păstrat la pentru sezonul 2024-2024. Președintele ardelenilor spune că mijlocașul trecut prin Seria A a avut oferte mult mai generoase din punct de vedere financiar de la alte cluburi.

„A fost greu să îl păstrăm pe Tachtsidis, pentru că au fost și acele discuții în mass-media. A avut oferte mult mai generoase decât cele de la CFR Cluj, la un moment dat își dorea să plece la o altă echipă”, a spus Cristi Balaj.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Gigi Becali a vrut să îl transfere pe Panagiotis Tachtsidis la FCSB în această vară: „La FANATIK am aflat că l-a vrut FCSB, a zgâriat FCSB la ușa lui în vara asta?”.

Cristi Balaj a confirmat informația lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul , de la ora 10:30. Chiar Panagiotis Tachtsidis le-a spus oficialilor din Gruia despre oferta primită de la FCSB.

ADVERTISEMENT

„Chiar el ne-a spus, spunea că inclusiv cei de la FCSB au întrebat dacă ar dori să meargă la ei. Nu m-aș mira pentru că este un jucător de calitate, de la el am aflat. Are o inteligență aparte, e cel mai bun mijlocaș ofensiv din Liga 1.

„Tachtsidis are o inteligență care îi va permite să rămână în fotbal”

„Înainte de toate, Tachtsidis are o inteligență care îi va permite să rămână în fotbal. Poate să fie și antrenor, poate să fie și în conducerea unui club. E un jucător cu care poți discuta, iar atunci când vorbești cu el despre un contract nu stă foarte mult timp, citește și nu are nevoie de impresar.

ADVERTISEMENT

Îți oferă și acea recunoștință a încrederii când nu se apleacă foarte mult pe anumite documente, îți dă dovada că are încredere în tine și te obligă să ai același tratament față de el”, a mai spus Cristi Balaj.

Panagiotis Tachtsidis are de plătit o „datorie” către CFR Cluj: „Are mult de tras să spele acest păcat”

Andrei Vochin este de părere că Panagiotis Tachtsidis încă mai are de plătit o „datorie” către CFR Cluj. Consiliul lui Răzvan Burleanu spune că mijlocașul grec trebuie să tragă din greu pentru cartonașul roșu văzut în sezonul trecut din Cupa României Betano cu Corvinul.

„E un jucător de foarte mare calitate, după Adailton este jucătorul cu cel mai bun CV care a evoluat în campionatul României. Un jucător foarte bun, dar eu am acest dar. Gestul pe care l-a făcut la Hunedoara nici acum nu este spălat din punctul meu de vedere.

Această echipă putea să prindă un culoar extraordinar în cupele europene prin Cupa României. Cred că CFR este cap de serie la coeficientul pe care îl avea și nu aveam cum să nu prindă grupele Conference League.

Are mult de tras să spele acest păcat. Sunt fel și fel de greșeli pe care le poți face, toți jucătorii și antrenorii greșesc, dar el a făcut o greșeală într-un moment care mi s-a părut capital pentru această echipă.

Fotbalul românesc are nevoie de echipe cu coeficienți, să nu uităm că anul trecut nu am avut nicio echipă în grupe și anul ăsta stăm cu emoții să vedem dacă avem măcar o echipă în Conference League. Acum are capacitatea să își îndrepte greșeala, numai că trebuie să tragă multe meciuri pentru chestia asta”, a declarat Andrei Vochin.

VEDETA lui CFR Cluj, OFERTATA de FCSB si Gigi Becali! Cristi Balaj: “Asa NE-A COMUNICAT!”