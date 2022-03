Greșeala Americii l-a întărit pe Putin. Senatorul Romney, fost candidat la președinția SUA: „Am fost naivi ca națiune față de Rusia”

America a greșit subestimând Rusia lui Vladimir Putin, crede fostul candidat republican la președinția Statelor Unite, Mitt Romney. Care nu este un „war hawk”, cum s-ar putea crede, ci singurul membru al partidului său care a votat pentru procedura de „impeachment” contra lui Donald Trump. Dar care a spus tranșant că Rusia este principalul adversar al Americii și al Occidentului și al „lumii libere”. Acum, tot mai mulți spun că a avut dreptate, dar este târziu. Chiar foarte târziu, având în vedere că Putin flutură deja amenințarea nucleară.

Greșeala Americii care l-a întărit pe Putin

Dar în urmă cu zece ani, Mitt Romney a fost ridiculizat de politicieni și de presă. A fost acuzat că gândește încă în termenii „Războiului Rece”, că nu aderă, ca majoritatea celorlalți, la ideea – acum tot mai limpede stupidă – lui Francis Fukuyama, potrivit căruia democrația liberală a învins și acum trăim „sfârșitul istoriei” așa cum am cunoscut-o vreme de milenii.

ADVERTISEMENT

Întâmplarea a fost așa: în 2012, cei doi candidați pentru Casa Albă, Barack și Mitt Romney, stăteau față în față, la una dintre celebrele dezbateri televizate. Se întâmpla pe 22 octombrie și era ultima astfel de confruntare electorală, pe teme de politică externă. Atunci, candidatul democraților l-a atacat pe republican spunând:

„Cu câteva luni în urmă, când ați fost întrebat care este cel mai mare pericol geopolitic pentru America, ați spus Rusia. Nu Al-Qaida, ați spus Rusia. Și anii 80 își cer acum înapoi politica externă”. Ulterior, aliații lui Obama au continuat să-l atace pe Romney pe această temă. Mai mult, The New York Times, un ziar cu vădite simpatii pro-democrați, a scris că acea delclarație referitoare la Rusia arată că „Romney nu este calificat pentru a fi președinte”.

ADVERTISEMENT

Episodul se petrecea la patru ani după invazia Rusiei în Georgia și cu doar doi ani înainte ca Moscova să anexeze ilegal Crimeea și să creeze republicile separatiste din Ucraina, Donețk și Lugansk.

Putin, ajutat de „orbirea” președinților Obama și Trump

Dar Romney nu crede că adversarii săi de atunci nu vedeau realitatea, ci că erau orbiți de lupta politică în desfășurare. Cu consecințe, însă, astăzi, pentru miile de vieți pierdute în Ucraina. „Știți, îmi e greu să cred că ei nu realizau pericolul, pentru că era evident”, spune Mitt Romney într-un interviu pentru . „Rusia îi sprijinea pe toți dicatorii din lume, fie din Siria, Venezuela, Cuba sau Coreea de Nord. Se opuneau la ONU oricărei inițiative a Americii. Chiar erau adversarul nostru geopolitic… Și, că cineva nu poate vedea asta, la o privire atentă, îmi vine greu să cred”, mai spune actualul senator.

„Cred că politica te poate orbi. Cred că echipa lui Obama a considerat că este în avantajul lor să spună asta, iar presa supusă le-a preluat și răspândit mesajul”, mai spune Romney. „Cine credeți că era adversarul nostru geopolitic în 2012? Chiar mi-ar plăcea să știu pe cine ar numi ei. Sigur, astăzi China este o amenințare mai mare la adresa securității și viabilității economiei noastre. Dar ei nu erau un jucător geopolitic în sensul în care Rusia era, în 2012”, mai spune fostul candidat la președinția SUA.

ADVERTISEMENT

„Realitatea este însă că președintele Obama a subestimat intențiile Rusiei, intențiile lui Vladimir Putin, iar asta a amplificat ceea ce se întâmpla deja de câteva decenii. Am văzut asta de mulți ani. Nu am răspuns suficient barbariei în trecut, nici în Georgia, nici în Ucraina, când cu Crimeea, nici în Siria, nici când s-a aflat de asasinatele comandate de Putin. Am subestimat aceste lucruri și cumva ne prefăceam că totul va fi bine. Președintele Trump i-a invitat la Casa Albă pe ambasadorul și ministrul de externe al Rusiei imediat ce și-a început mandatul. Și a spus: «De ce să nu primim Rusia înapoi în G7?». Această orbire față de realitate care însoțește politica este, cred, foarte nefericită”, încheie Romney.

„Am fost naivi ca națiune față de Rusia”

„Am fost naivi ca națiune în ultimele decenii în ceea ce privește intențiile Rusiei și planurile lui Putin. Care ne-a văzut reducându-ne prezența militară în Europa, retrăgându-ne din Afganistan într-un mod dezastruos, mișcându-ne foarte încet cu înarmarea Ucrainei. Și a recunoscut astfel că nu avem acel tip de postură puternică, de natură să descurajeze un adversar hotărât”, mai spune fostul prezidențiabil republican.

Întrebat dacă se simte răzbunat de faptul că, după anexarea Crimeei de către Rusia, unii politicieni, printre care fostul ministru de externe Madeleine Albright, i-au cerut scuze pentru că l-au criticat cu privire la poziția față de , Romney spune doar că se bucură că măcar acum oamenii înțeleg adevărul despre Rusia. „Nu cred că sunt singura persoană care să fi văzut intențiile Rusiei. Îmi amintesc că John McCain – un alt candidat la Casa Albă al Partidului Republican, învins de Barack Hussein Obama în 2008 – a spus că se uită în ochii lui Putin și vede KGB-ul. Au fost foarte mulți oameni care au văzut ce vrea Rusia”, mai spune senatorul.

Romney spune că sunt foarte puțini republicani care să-l susțină pe Putin, și că aceștia sunt marginali în partid. „Dar există mulți politicieni care îi apreciau temeritatea” șefului de la Kremlin. „Cred că izolaționismul și cultul unui erou autoritarist precum Putin se lovește de noua lume digitală, în care oricine are un smartphone și vede cum suferă oameni în carne și oase. Și recunosc că nu e vorba de un război, de o bătălie între două armate, ci de invazia brutală într-o țară democratică a unui bandit autoritarist, fără nicio justificare. Iar brutalitatea și barbaria regimului Putin pot fi văzute de întreaga lume”.

„Iar asta modelează rapid opinia publică”, mai spune Romney, care adaugă că „se înșeală cei care cred că ne pot izola de realitate spunând că e ceva ce se petrece la mii de kilometri depărtare, când oamenii văd femei cu copii cum fug sau femei cu cocktailuri Molotov în stradă, contra tancurilor”.

„Aveți grijă ce vă doriți!”

Romney consideră că Biden a procedat corect împărtășind cu aliații informațiile de la serviciile secrete, pentru că astfel a întărit unitatea Occidentului și va face ca prețul pe care Putin îl va plăti să fie mai mare. Dar, mai spune senatorul, această administrație ar fi trrebuit să fie mai agresivă în trimiterea de arme către Ucraina.

Senatorul a explicat și motivele pentru care a votat, alături de democrați, la procedura de impeachment contra lui Trump. „Cred că am antene foarte sensibile la autoritarism. Regula, de-a lungul istoriei, a fost autoritarismul. Libertatea este o plantă rară pe harta istorică a lumii, și cere o vigilență extraordinară pentru a o ocroti. Și cînd văd lideri care alunecă spre autoritarism, îmi sună un clopoțel. Pentru că citesc istorie, iar istoria lumii este cea a unor lideri autoritari mințindu-și popoarele, câștigând putere asupra oamenilor prin violență și apoi oprimându-i timp de secole”.

„Trebuie să admit că îi aud uneori pe unii din partidul meu argumentând în favoarea autoritarismului. Dar, mă gândesc, acum e la putere Biden. Ați vrea să fie autoritarist? Ați vrea să închidă Fox? Să vă ia dreptul la liberă exprimare? Sau vreți autoritarism doar cînd sunteți la putere. Dar ceilalți au majoritate, nu noi. Aveți grijă ce vă doriți! Pentru că dacă se instalează autoritarismul la noi în țară acum, va fi rău exact pentru cei care l-au susținut”, mai spune Romney.

Cum vede Mitt Romney sfârșitul războiului din Ucraina

Senatorul crede că sunt mai multe scenarii pentru sfârșitul invaziei din . Unul este ca ucrainenii să lupte vitejește și Rusia să obosească și să se retragă, spunând, ca să nu se facă de râs, că și-a atins obiectivele. „E scenariu care sper să se adeverească”.

Dar există și posibilitatea ca Rusia să instaleze un guvern-marionetă, ca să poată pleca. „Dar nu cred că e un scenariu fezabil, pentru că nu cred că ucrainenii se vor supune. Dacă instalează un guvern-marionetă, ucrainenii vor ieși în stradă și îl vor da jos”, mai spune senatorul republican.

„Președintele Zelenski este unul dintre cei mai curajoși oameni ai secolului. El este fața binelui, iar putin e fața răului. Zelenski e pe străzi, în Ucraina, is one of the most courageous people of our century. He is the face of good and Putin is the face of evil. Zelensky is on the streets in Ukraine, vizibil extenuat de război, dar gata să lupte pentru țara sa. De cealaltă parte, Putin stă la biroul său imens din acea cameră albă, care arată ca un mausoleu în care cinstea și onoarea au murit. Putin devine tot mai mic, scade pe zi ce trece. Sper și mă rog ca Zelenski să supraviețuiască, dar știu că riscul e foarte mare să nu supraviețuiască. Este unul dintre marii eroi din contemporani”, mai spune fostul candidat la președinția SUA.

Care încheie astfel: „Cred că, până la urmă, binele va învinge. Nu văd vreun scenariu în care Putin să poată să pună la conducerea Ucrainei o marionetă a sa, și totul să continue ca înainte. Sper că ucrainenii să poată să lupte contra lui până la capăt”.