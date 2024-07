Greșeala banală care a costat-o pe o familie de români 150 de euro în vacanță. “A mai pățit cineva așa ceva”

Ce i s-a întâmplat unei familii de români care a plecat în vacanță de curând? A comis o greșeală pentru care oamenii legii au aplicat o amendă de 150 de euro. În urma experienței neplăcute, familia a ținut să-i avertizeze și pe restul turiștilor.

De ce a plătit o familie de români 150 de euro amendă în vacanță? Ce greșeală banală a făcut?

Sezonul vacanțelor încă nu s-a terminat. Unii români aleg să plece în destinații unde să se relaxeze cu avionul, autocarul sau cu mașina personală. Dacă preferați ultima opțiune, trebuie să luați aminte asupra unor reguli importante de circulație.

ADVERTISEMENT

Nu plecați la drum cu mașina personală Unor români li s-a perceput o amendă de 150 de euro, în Slovenia, la 9 kilometri de graniță, din cauză că nu aveau vinieta. Un filtru de poliție i-a oprit din circulație și i-a sancționat.

”Bună tuturor! Tocmai am intrat în Slovenia, la 9 km de graniță am fost opriți de un filtru de politie și amendați 150 de euro pentru ca nu aveam vigneta. În graniță era o benzinărie, dar un filtru de politie ne-a deviat, am zis ca vom intra în următoarea benzinărie.

ADVERTISEMENT

Nu am mai apucat… A mai pățit cineva asa ceva? Se mai poate face ceva? Rog răuvoitorii să se abțină, as vrea informații concrete. Multumesc!”, a precizat Sabina Larisa Oltean pe grupul de facebook,

Vinieta achiziționată, obligatorie în Slovenia

Ulterior, femeia care a făcut postarea pe grupul menționat a aflat informații utile cu privire la vinietă de pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe , mae.ro. Pentru ca alți români să nu treacă prin situația sa și a familiei sale, le-a enumerat.

ADVERTISEMENT

”UPDATE! Sper sa fie cuiva de folos!! Vinietele pot fi achiziţionate fie online, fie fizic de la staţiile de carburanţi din Ungaria, Croaţia, Austria, Italia. Recomandăm cu insistenţă achiziţionarea lor înainte de intrarea pe teritoriul sloven.

Intrarea pe teritoriul sloven FĂRĂ VINIETA ACHIZITIONATĂ se pedepseşte cu amendă. Amenda pentru nerespectarea legislaţiei privind achiziţionarea vinietei este de 300 euro (150 euro dacă se achită pe loc)”, a mai detaliat femeia.

ADVERTISEMENT

Nu este singura persoană care are parte de peripeții în vacanță. Unii români se confruntă cu situații și mai dificile. De exemplu, unui bărbat i s-a întâmplat să fie păcălit chiar de poliție în Turcia. I s-au solicitat taxe despre care nu știa, dar care