Greșeala care a trimis-o pe Oana Turcu de la hotelul din Dubai direct la spital. Este un obicei pe care îl practică mulți români

Anul acesta, de Paște, Oana Turcu a decis să își ia familia și să petreacă în Dubai. Din păcate, vacanța nu a mers conform planului, iar soția lui Cristi Brancu a ajuns direct la spital. După un astfel de episod, vedeta a simțit nevoia să-i pună pe toți în gardă.

Oana Turcu a trăit un coșmar în noaptea de Înviere

Oana Turcu și-a propus să aibă parte de sărbători liniștite alături de cei dragi. Vedeta împreună cu Cristi Brancu și fiul lor, Tudor au plecat în vacanță în Dubai. Din păcate, planul nu a funcționat așa cum se așteptau.

ADVERTISEMENT

Sărbătorile Oanei și ale familiei sale au fost stricate de un eveniment neprevăzut. , asta după ce a început să se simtă rău imediat de cum a ajuns în Dubai.

Oana Turcu a povestit totul fanilor ei, în speranța că greșeala sa va fi o lecție pentru cei care o urmăresc. Soția lui Cristi Brancu a povestit tot ce a făcut și a recunoscut care a fost gestul care a trimis-o direct pe mâinile medicilor.

ADVERTISEMENT

Cei care o urmăresc de ani buni pe Oana, știu că aceasta este preocupată de tot ceea ce înseamnă industria frumuseții. Însă, ajunsă în Dubai, aceasta a comis o greșeala care a costat-o destul de mult.

Soția lui Cristi Brancu a folosit mai multe produse cosmetice de care nu știa nimic. Inițial, a crezut că nu i se poate întâmpla nimic rău, dar s-a înșelat. Efectele nocive nu au întârziat să își facă apariția.

ADVERTISEMENT

Soția lui Cristi Brancu a ajuns la spital din cauza unor produse cosmetice

Chiar în noaptea de Înviere, . Atunci, vedeta și-a dat seama că singurele vinovate de asta sunt produsele cosmetice pe care le-a folosit.

Soția lui Cristi Brancu a folosit șampoanele pe care le avea puse la dispoziție din partea hotelului. După ce s-a spălat pe păr, aceasta a început să simtă o senzație ciudată în zona ochilor, după care s-au instalat mâncărimile.

ADVERTISEMENT

”Dragile mele, atenție maximă când ajungeți într-un hotel și folosiți produse cosmetice pe care nu le-ați mai folosit până în acel moment! Eu am folosit aceste șampoane și am pățit ce nu am mai pățit niciodată. După ce m-am spălat pe păr, cert este că am început să am mâncărimi îngrozitoare de ochi. Mă usturau ambii ochi.”, a povestit vedeta în online.

Oana Turcu a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a se trata în cameră, a aplicat diverse comprese, dar totul a fost în zadar. Vedeta a fost nevoită să se prezinte la secția de oftalmologie, acolo unde a fost tratată așa cum se cuvine.

”După o noapte de coșmar, am încercat să mă spăl pe față, să-mi pun comprese. Înțeleg că nu a fost atât de bine pentru că nu trebuie să faci propria medicație, ci neapărat să mergi la medic. Am ajuns la spitalul de urgență aici, în Dubai, la oftalmologie.”, le-a mai povestit Oana Turcu fanilor.