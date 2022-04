Greşeala care l-a marcat pe Horia Brenciu: “M-am ruşinat de boacăna mea”

Horia Brenciu și-a amintit de greșeala pe care a făcut-o cu mult timp în urmă, la începutul carierei sale în televiziune. Cântărețul s-a simțit foarte rușinat la momentul respectiv, dar a apreciat că cineva i-a făcut o observație după ce a greșit.

Horia Brenciu, despre greșeala care l-a macat

apreciază criticile constructive, așa cum i s-a întâmplat în anii ’90, în perioada în care prezenta emisiunea Robingo.

Un telespectator i-a făcut o observație prin intermediul unei scrisori și i-a atras atenția că a pronunțat greșit un nume străin.

Horia Brenciu a fost rușinat de această greșeală și a încercat să fie mai atent la pronunția numelor străine pentru a evita astfel de incidente pe viitor.

„Critica sănătoasă, dezinteresată, poate genera un progres remarcabil. După orice spectacol, întreb lumea ce a fost rău, nu cât de mult le-a plăcut. Pe mine mă macină greşeala, nu succesul.

În anii ’90, am primit o scrisoare cu o observaţie de la cineva care urmărea Robingo. Pronunţasem greşit un nume străin. După ce am citit rândurile respectivului, m-am ruşinat de boacăna mea, apoi am realizat că trebuie să fiu mai atent la pronunţia oricărui nume străin.

Altfel, mă fac de râs în faţa celor care mă urmăresc. Faptul că mi-am asumat şi corectat greşeala a constituit pentru mine un progres. E unul dintre motivele pentru care ciulesc mereu urechile la criticile constructive.”, a declarat Horia Brenciu pentru .

Artistul a prezentat emisiunea Robingo în perioada 1993 – 1998, la TVR.

Horia Brenciu, despre începuturile carierei în televiziune

Cântărețul a vorbit și despre începuturile sale în lumea televiziunii. La momentul respectiv nu exista conceptul de vedetă, după cum a precizat Acesta și-a amintit cât de mult muncea atunci.

„Vedetă? Neee. Pe vremea aceea nu exista conceptul ăsta. În televiziune, oamenii cunoscuţi erau etichetaţi drept personalităţi, nu neapărat vedete. Ţin minte că în perioada respectivă munceam de dimineaţă până seara, pe ‘brenci’, ca să zic aşa. (râde)

Realmente, nu apucasem să cunosc deloc capitala. Să-ţi dau doar un exemplu. Doar prin ’95, după doi ani de Bucureşti, am văzut unde e Piaţa Romană.

Efectiv, nimeni nu mi-a arătat locurile, iar partenerii mei erau mersul pe jos sau metroul, depinde unde stăteam în gazdă.”, a mai spus solistul în cadrul aceluiași interviu.