Greşeala criminală care a dus la scufundarea superyachtului Bayesian. Experţii dezvăluie de ce nava s-a scufundat atât de rapid

Pe 19 august, în largul coastei Siciliei, provocând moartea a șapte persoane. Printre acestea s-a numărat și unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri britanici, Michael Lynch, fiica sa în vârstă de 18 ani, care tocmai absolvise liceul, dar şi prieteni și colegi ai miliardarului.

Mărturiile îngrozite ale supravieţuitorilor

Cei care au supraviețuit își amintesc cu groază momentele tragediei, una care, potrivit experților, nu ar fi trebuit să se întâmple şi ar fi putut fi prevenită.

“Era negru absolut. Eram în apă şi nu puteam să-mi țin ochii deschiși. Am strigat după ajutor, dar tot ce am auzit în jurul meu au fost țipetele altor oameni… Pentru câteva clipe mi-am pierdut fetiţa în mare, dar am apucat-o imediat din nou, din mijlocul valurilor furioase. Am făcut tot posibilul să o țin la suprafaţă. Mulți oameni țipau în jur… Din fericire, barca de salvare s-a întors și am putut să ne cățărăm în ea. A fost un coșmar. Câteva minute mai târziu, yahtul a fost răsturnat de un vânt puternic și s-a scufundat”.

Așa își amintește Charlotte Golunski, o britanică în vârstă de 35 de ani, evenimentele din noaptea de duminică spre luni, 19 august. Ea, soțul ei și fiica lor în vârstă de un an se numărau printre cu vele Bayesian, ancorat în largul portului Porticello, din sudul Italiei.

Imaginile camerelor de supraveghere de la un restaurant de pe mal au arătat vânturi puternice și valuri care lovesc portul, măturand mese, scaune și plante în ghivece de pe terasa în aer liber.

Constructorul yachtului îl acuză pe căpitan

James Cutfield, căpitanul supravieţuitor al yachtului Bayesian, aflat în spital, a răspuns laconic la întrebarea despre cauzele tragediei: “Nu ne așteptam la asta”. Explicația căpitanului este criticată de Giovanni Constantino, fondatorul și directorul executiv al The Italian Sea Group, care deține activele Perini, firma care a construit yachtul, în 2008.

“Totul indică o serie întreagă de greșeli. Oamenii nu ar fi trebuit să fie în cabine, toţi trebuiau să fie adunaţi în punctul de siguranţă. În plus, nava nu ar fi trebuit să fie ancorată. Și de ce echipajul nu știa despre vremea rea ​​care se apropia? La urma urmei, totul era previzibil”, a spus acesta, pentru Financial Times.

“Totul a durat 16 minute. Nu s-a scufundat într-un minut, așa cum s-a speculat, ci în 16 minute. Se poate vedea acest lucru din datele sistemului de urmărire (Automatic Identification System)”, a mai acuzat acesta.

Cotidianul La Repubblica a scris că scafandrii, după ce au inspectat nava sub apă, au spus că una dintre trape era deschisă. Nu a existat încă o confirmare oficială a acestei informații, dar, potrivit experţilor, asta ar explica de ce Bayesian s-a scufundat atât de repede.

Aceeaşi părere este împărtăţită şi de Giovanni Constantino. “Nava s-a înclinat timp de patru minute. În aceste patru minute, și îmi susţin afirmaţiile, nava era deja inundată. De unde știu? Înregistrările video arată că la început există lumină pe toată lungimea catargului, iar apoi rămâne aprins doar becul din partea de sus”, a spus acesta. Becul este alimentat de o baterie, iar cablarea este responsabilă de lumina de pe catarg și de întreaga barcă, explică domnul Constantino. Asta înseamnă că a avut loc un scurtcircuit din cauza inundării sălii motoarelor și a generatoarelor, mai spune el.

Nicola Romana, expert în dreptul transporturilor și turismului la Universitatea din Palermo, a declarat la rândul său pentru La Repubblica : “Accidentele pe mare sunt aproape întotdeauna cauzate de factori umani. În acest caz, dezastrul natural a jucat și el un rol. Dar echipajul unei nave de asemenea dimensiuni trebuie să fie pregătit pentru orice”.