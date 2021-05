Greșeală de arbitraj în FCSB – CFR Cluj! Campioanei i s-a refuzat un penalty evident. „Se pune presiune prea mare”. Video

FCSB și CFR Cluj au remizat, luni seara, scor 1-1, la capătul unui meci presărat cu momente tensionate în ambele tabere. Cea mai controversată fază s-a consumat în minutul 80, când centralul Radu Petrescu a greșit flagrant, refuzând să dicteze lovitură de la 11 metri după un duel al lui Deac cu Adrian Șut.

Chiar în ultimul minut al prelungirilor, Andrei Burcă a restabilit, însă, egalitatea, profitând de o nouă gafă a lui Vlad, păcălit de traiectoria căpătată de balon, și a reușit să-și mențină echipa în fruntea clasamentului, la două puncte de roș-albaștri și cinci de U Craiova.

Imediat după meci, fundașul și-a felicitat colegii pentru jocul prestat în a doua repriză a partidei și s-a arătat optimist în privința șanselor de a obține rezultate favorabile în meciurile rămase din acest sezon competițional.

Radu Petrescu a greșit grav în derby-ul FCSB – CFR. Reacțiile ardelenilor, după ce li s-a refuzat un penalty

În minutul 80 al derby-ului de la Giurgiu, Adrian Șut a luftat și, în loc de balon, a nimerit piciorul lui Ciprian Deac. Cei doi fotbaliști s-au prăbușit în careul lui Andrei Vlad, iar centralul Radu Petrescu a acordat lovitură liberă directă pentru FCSB, în loc să dea penalty pentru ardeleni. – VEZI VIDEO

„Am suferit, am știut să suferim. Ne-am luptat, am venit după o perioadă cu foarte multe meciuri și s-a simțit. Nu știu cât fotbal s-a jucat azi, mai mult am țipat unii la alții. Așa e când se joacă pentru campionat.

Noi și la pauză, după 1-0 am sperat și am crezut că putem reveni. Știam că nu trebuie să pierdem. Nu știu dacă a fost sau nu penalty, specialiștii trebuie să judece.

Am avut câteva ocazii, nu am marcat, am mai pățit așa în unele partide, dar mă bucur că ne-am regăsit spiritul. Mă bucur enorm că am marcat, era cazul să-mi ajut și eu echipa. Mai sunt multe etape, trebuie să ne gândim la următoarea partidă”, a declarat Andrei Burcă, marcatorul golului care a readus egalitatea pe tabela de marcaj.

De asemenea, Alexandru Chipciu și-a exprimat convingerea că Radu Petrescu ar fi trebuit să indice punctul cu val în urma duelului dintre Deac și Șut. „A fost un meci greu, am egalat pe final și asta e situația.

După lovitură și cum am auzit, cred că a fost penalty, dar nu vreau să mai comentez. Se pune presiune prea mare pe arbitri, e greu și pentru ei”, a reacționat mijlocașul CFR-ului la finalul partidei.

