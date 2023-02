Greșeala fatală făcută de Dan Petrescu la dubla cu Lazio: „În Europa nu o mai comite fundașul advers ca în România!” Video Exclusiv

CFR Cluj a părăsit UEFA Conference League în play-off-ul care duce în optimile competiției. Echipa pregătită de Dan Petrescu a fost eliminată de Lazio, scor 0-1 la general, iar Dănuț Lupu știe care este greșeala pe care .

Dănuț Lupu l-a felicitat pe Dan Petrescu în urma parcursului din cupele europene a CFR-ului: „Ajută fotbalul românesc”

Dănuț Lupu și-a început discursul prin a o felicita pe CFR Cluj, singura reprezentantă a României în primăvara europeană. Totodată, președintele CS Dinamo, de la distanță cu Gică Hagi, a greșeala pe care a făcut-o Dan Petrescu în pregătirea meciului.

„Eu în primul rând vreau să-l felicit pe Dan Petrescu și echipa CFR-ului pentru parcursul pe care l-au avut. În primul rând, ajută fotbalul românesc, mai adunăm niște puncte și poate reușim să jucăm cu mai multe echipe în cupele europene.

În schimb, mi se pare că Dan face o greșeală și cum pregătește meciurile în campionat, cum le-a pregătit și în Europa”, a spus Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Grație parcursului din Conference League, CFR Cluj a primit din partea UEFA 5,2 milioane de euro.

Dănuț Lupu îi dă sfaturi lui Dan Petrescu la CFR Cluj: „Ar trebui să schimbe tactica în Europa”

Dănuț Lupu a vorbit despre greșeala făcută de Dan Petrescu, precizând că fotbalul din Europa este la alt nivel, iar fundașii echipelor adverse nu gafează la fel de ușor, spre deosebire de fotbalul românesc. Fostul mare fotbalist este de părere că pe plan ofensiv, CFR Cluj este periculoasă doar la loviturile libere și la cornere.

„Se bazează foarte mult pe defensiv și partea de atac, lovituri libere sau cornere, ceea ce în Europa, nu mai joci cu echipe românești care să greșească fundașii. Joci cu niște echipe care niciodată nu o să facă vreo gafă. Aici a greșit Dan, în rest…

Ar trebui să schimbe tactica de joc în Europa, să nu se mai bazeze pe faptul că poate greșește vreun fundaș advers sau să câștige dintr-o fază fixă. Eu cred că ar trebui să fie puțin mai inventiv, în rest n-avem ce să-i reproșăm. Singura echipă care are parcursul ăsta și prinde primăvara europeană”, a mai spus Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cristi Manea, convins de jocul CFR-ului contra lui Lazio în Conference League: „Dacă vom juca așa și în campionat, va fi greu pentru adversarii noștri”

CFR Cluj își îndreaptă toată atenția spre SuperLiga, acolo unde campioana României se află pe locul doi, la două puncte în spatele liderului Farul. Cristi Manea, fundașul ardelenilor, este convins că dacă jocul CFR-ului va arăta la fel și în campionat, rivalele vor avea o misiune foarte grea.

„La acea fază a lui Krasniqi, am văzut mingea în poartă. Era incredibil dacă marcam. Mister ne-a spus că putem face pressing și că așa le putem lua mingea. Acest meci ne-a dat speranțe pentru viitor. dacă vom juca așa și în campionat, va fi greu pentru adversarii noștri.

Am rămas cu multe lucruri pozitive din acest meci, mai ales că am jucat cu o echipă foarte bună, care are în componență jucătopri remarcabili”, a declarat Cristi Manea, la finalul meciului CFR Cluj – Lazio, scor 0-0.

