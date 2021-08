Greșeală mare de arbitraj în Mioveni – FC U Craiova 1948! Arbitrul a anulat un gol superb. Video

În minutul 62, Hugo Vieira a fost lansat perfect de către William Baetan, iar atacantul portughez, rămas singur cu Răzvan Ducan, l-a executat perfect pe tânărul portar, cu un lob de senzație.

Bucuria a durat numai câteva secunde, pentru că arbitrul tușier a semnalizat o posibilă poziție de ofsaid, validată de arbitrul Lucian Rusandu, însă care pe reluări s-a dovedit a fi eronată.

Greșeală mare de arbitraj în Mioveni – FC U Craiova 1948

Lucian Rusandu, arbitrul partidei dintre , a fost protagonistul unei greșeli mari, anulând un gol al oltenilor, pe motiv de ofsaid, care s-a văzut ulterior, pe reluări, că fusese un gol perfect valabil.

Arbitrul tușier a interpretat greșit faza, considerând mâna lui Hugo Vieira ca fiind în ofsaid, însă mâna nu se ia în calcul, conform regulamentelor în vigoare, pentru că nu se pot înscrie goluri cu mâna.

Adrian Scarlatache este fotbalistul care îl scosese din ofsaid pe Hugo Vieira, lansat perfect de o pasă filtrantă trimisă de William Baetan, însă în cele din urmă fostul dinamovis a fost „absolvit” de orice vină, datorită erorii arbitrilor.

Hugo Vieira a protestat vehement după gol, mai ales că portughezul reușise o execuție grea, adică un lob peste Răzvan Ducan.

Adrian Mutu a făcut trei schimbări la pauză

de prestația echipei sale din prima repriză, Mioveni reușind să deschidă și scorul, iar „Briliantul” a decis să facă nu mai puțin de trei schimbări la pauză.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Alexandru Buziuc, din penalty, în minutul 12.

Astfel, Terell Ondaan a intrat în locul luiSekou Sidibe, Benjamin Van Durmen a intrat în locul lui Vlad Pop, iar Sorin Bușu a intrat în locul lui Jeremy Huyghebaert.

FC U Craiova are 7 puncte după primele 6 etape, mult sub așteptările conducerii oltenilor. Formația lui Adrian Mutu are doar două victorii, împotriva lui Dinamo, scor 1-0 și împotriva Academicii Clinceni, scor 2-1.

În urma victoriei, Mioveni ajunge la 9 puncte în primele 6 etape din Liga 1 și este a doua victorie consecutivă, cu același scor, după duelul din „Ștefan cel Mare”, cu Dinamo.