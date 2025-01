Greșeala pe care a făcut-o Vlăduța Lupău în vacanță. De ce regretă artista că a ales locația de lux din Arabia Saudită

La început de an, Vlăduța Lupău a decis să se răsfețe cu o vacanță pe cinste. Artista a optat pentru o locație de lux, însă, și-a dat seama că nu a fost cea mai inspirată alegere. Ce a pățit vedeta în Arabia Saudită.

Detaliul pe care Vlăduța Lupău l-a scăpat din vedere în vacanță

anul trecut și a avut un program extrem de încărcat. Începutul lui 2025 a găsit-o pe îndrăgita artistă într-un loc de vis din Arabia Saudită.

Vlăduța împreună cu soțul și copilul ei au ales să se relaxeze la Shebara Resort. Acesta este un adevărat colț de Rai, înconjurat de apă cristalină.

Locația este de vis, iar prețul plătit de artistă a fost unul pe măsură. În ciuda faptului că nu oricine își permite să ajungă în această destinație, Vlăduța Lupău a conștientizat că nu a fost deloc o alegere bună.

Artista le-a povestit totul fanilor. După primele două zile petrecute în Shebara Resort, aceasta a ajuns la concluzia că a făcut o greșeală. Oricât de frumoasă ar fi locația și oricât de mult s-ar bucura ea și soțul ei, fiul lor nu a fost deloc impresionat.

Artista a promis că nu va mai alege cazări pe apă

Vlăduța Lupău a povestit că alegerea unei vile pe apă nu este deloc una inspirată pentru o familie cu un copil. Chiar dacă peisajul este superb, se pare că fiul Vlăduței este mult mai atras de plajă și de nisip.

Din aceste motive, artista a declarat că, în viitor, va pune plăcerile celui mic pe primul loc. Va alege cazări aproape de plajă, astfel încât cei mici să se poată juca și să se poată simți bine în vacanță.

”Vreau să vă spun că nu am făcut cea mai bună alegere când am luat două zile o vilă pe apă. Când ești cu un copil, pentru el este mult mai interesant faptul că are nisipul în fața ușii. N-am făcut foarte bine că am ales chestia asta. Sunt convinsă că, în viitor, când o să vin cu copiii, nu o să iau vilă nicăieri pe apă.”, a spus artista.

Lui Isaia nu îi place atât de mult în vacanță, însă, Vlăduța Lupău și soțul ei s-au simțit foarte bine. Pentru cazarea de lux din Arabia Saudită vedeta a scos din buzunar 20.000 de euro.

De data asta, , Iair. Artista l-a lăsat acasă pe Isaia din cauza faptului că acesta se afla la vârsta la care ar putea contacta fel de fel de viroze.