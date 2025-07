Greșeala simplă, dar care îi poate costa mult pe turiștii care merg în vacanță. Experții vin cu un avertisment

Un studiu realizat în rândul celor care adoră să-și petreacă concediul în străinătate spune care este simplă, dar care îi poate costa mult pe turiști. Cei care merg în vacanță trebuie să fie extrem de atenți pentru a evita eventualele neplăceri. Experții vin cu un avertisment concret în acest sens.

Greșeala simplă, care îi poate costa mult pe turiștii aflați în vacanță

În general, oamenii se informează atunci când aleg o destinație pentru a o explora, însă omit un mic detaliu. Specialiștii din turism au făcut un sondaj pe un eșantion de 2.000 de persoane care au călătorit în străinătate.

ADVERTISEMENT

Răspunsurile acestora au vizat felul în care se fac plățile peste hotare. Așa se face că cercetarea întocmită de Be Clever With Your Cash a fost la iveală eroarea banală, dar care îi poate afecta enorm pe călătorii care pleacă din țară.

Semnalul de alarmă emis de specialiști are mare legătură cu serviciile. Concret, tot mai multe persoane aleg să renunțe la renumerar în favoarea plăților cu cardul. Experții susțin că aceasta este o greșeală foarte mare.

ADVERTISEMENT

Mulți au senzația că pot face orice cu cardul în străinătate, dar ajung să întâmpine numeroase situații neplăcute. Potrivit , turiștii care au luat parte la studiu au declarat că au avut nevoie de cash pentru diverse plăți.

De ce ai nevoie de numerar în vacanță

Greșeala care îi poate costa scump pe turiștii care merg în concediu arată că unii au avut nevoie de numerar pentru bacșiș. Alții au spus că au trebuit să plătească cu numerar cursele de taxi sau micile cumpărături de la comercianții locali.

ADVERTISEMENT

De asemenea, majoritatea călătorilor s-au lovit de această problemă în și atunci când au intrat în magazine independente.

ADVERTISEMENT

„Încă există un punct nevralgic în privința banilor cash. Mulți presupun că un card fără comisioane e suficient, dar pot avea surprize neplăcute: comisioane la bancomat sau un curs de schimb dezavantajos”, susține Amelia Murray, expert financiar, pentru sursa citată.

Mai mult, specialista îi îndeamnă pe turiști să aibă întotdeauna asupra lor o mică rezervă de numerar. De preferat ar fi ca banii să fie în moneda locală pentru a nu face greșeala de a te trezi în fața unei situații nefericite.

Ce trebuie să faci înainte de a pleca în concediu

Agenții de turism știu ce trebuie să faci neapărat înainte de a planifica o vacanță în străinătate. În primul rând, trebuie să verifici dacă pașaportul este valabil pentru a putea părăsi țara, mai ales dacă pleci în afara Uniunii Europene.

În al doilea rând, călătorii trebuie să se asigure că au roaming-ul activat, pentru a-și putea folosi telefonul. Ia cu tine o trusă care să conțină articole de prim ajutor sau medicamente pentru situații neprevăzute.

Fă-ți o listă cu obiectivele turistice pe care vrei să le vezi în timpul călătoriei. O hartă îți poate fi extrem de utilă în această situație. Specialiștii mai recomandă să te asiguri că ai în bagaj încărcătoare pentru dispozitivele pe care le folosești.

Top greșeli de evitat când mergi în vacanță

Una dintre cele mai întâlnite greșeli când vine vorba de vacanță este bugetul. Foarte mulți oameni alocă o sumă de bani prea mică pentru călătoriile pe care le fac în străinătate și riscă să se trezească cu un concediu ruinat.

Pe lângă faptul că mulți nu au numerar asupra lor se mai întâmplă și să nu fie atenți cu actele personale. Acestea nu trebuie să stea într-o geantă la vedere pentru a nu fi ținta hoților. În plus, se recomandă încheierea unei asigurări medicale.

De asemenea, ar fi indicat să te informezi înainte de a pleca de acasă legat de vreme. Pune în bagaj haine potrivite pentru temperaturile din calendar și nu căra mai mult decât ai nevoie. Dacă stai mult în soare, atunci nu uita să folosești protecție pentru a nu te arde.

Ține cont de restricțiile și recomandările care sunt impuse de autoritățile din zona în care ajungi. Bea doar apă îmbuteliată și savurează numai mâncare care este preparată termic. Curăță de coajă fructele înainte de a mușca din ele.