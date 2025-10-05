Greșeala tactică a lui Rădoi care îngroapă Craiova, taxată dur în timpul meciului cu FCSB!

Universitatea Craiova a pierdut ultimele două meciuri din Superliga României și Conference League, iar Marcel Pușcaș știe exact care este punctul slab al oltenilor. Fostul jucător al Stelei a taxat dur tactica lui Mirel Rădoi.

Schimbarea care a îngropat-o pe Craiova! Analiză dură a lui Marcel Pușcaș

Formația antrenată de Mirel Rădoi se află într-un recul puternic în acest moment după startul fulminant din campionat și cupele europene. După ce au urcat în fruntea clasamentului Superligii și s-au calificat pe tabloul Conference League, oltenii au întâlnit un declin inimaginabil.

De la formația care încânta pe toată lumea cu jocul ofensiv, la echipa ce nu a reușit să înscrie în ultimele sale două meciuri. Marcel Pușcaș, fost fotbalist la Steaua, a descoperit care este greșeala lui Mirel Rădoi care a costat-o pe Universitatea ultimele două partide.

El este sigur că transformarea lui Vladimir Screciu din mijlocaș la închidere în fundaș central a fost o mare greșeală, deoarece a sacrificat un fotbalist ce era unul dintre cei mai buni din țară pe postul său:

„VLADIMIR SCRECIU, din cel mai bun mijlocaș închizător al patriei a fost făcut unul dintre cei mai slabi fundași centrali. EL este doar MIJ- LO- CAȘ!”, a fost reacția lui Marcel Pușcaș pe Facebook.

Cum s-a descurcat Vladimir Screciu cu FCSB și Rakow

Ultimele două partide au arătat groaznic pentru cel ce la un moment dat era văzut ca titular al echipei naționale a României. În partida din Polonia a făcut o greșeală impardonabilă, punând ambele brațe pe atacantul lui Rakow ce scăpa singur cu portarul, văzând astfel cartonașul roșu.

În meciul de la București, fază ce avea să decidă partida, campioana României impunându-se cu 1-0. Pe lângă asta, Screciu a părut ieșit complet din meci. De-a lungul celor 90 de minute, el a dat mai multe pase greșite ce au declanșat atacuri periculoase ale adversarilor.

Craiova, trei cartonașe roșii în ultimele trei meciuri

Un alt lucru pentru care oltenii au suferit enorm în ultima vreme au fost eliminările. În ultimele trei partide, Craiova a văzut de fiecare dată cartonașul roșu în repriza secundă, lucru ce a dus la o incapacitate ofensivă a echipei.

Nicușor Bancu a fost eliminat cu Dinamo în urma unui gest nesportiv, iar Alex Cicâldău a fost trimis la vestiare în meciul cu FCSB în urma a două cartonașe galbene.