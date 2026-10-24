Sport

Greșeală uriașă în derby-ul Londrei din Premier League! Și-a băgat-o singur în poartă. Video

Dragoș Petrescu
24.10.2026 | 21:59
Greseala uriasa in derbyul Londrei din Premier League Sia bagato singur in poarta Video
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Mike Penders, gafă̆ uriaș̦ă în Chelsea - Tottenham 0-2 // FOTO: captură X
Autogol de cascadorii râsului în derby-ul Londrei! Coșmar pentru portarul care a îngropat-o pe Chelsea.
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Tottenham a obținut o victorie extrem de importantă pe terenul rivalei Chelsea, scor 2-0, în derby-ul londonez din etapa #8 în Premier League. Unul dintre cele mai importante momente ale partidei a fost reprezentat de eroarea incredibilă a portarului Mike Penders, debutant în primul 11 al trupei lui Xabi Alonso în campionat, care a trimis mingea în propria poartă în urma unui corner. Problemele gazdelor s-au amplificat la scurt timp, după ce Cole Palmer a fost eliminat în urma unui fault asupra fostului său coleg, Conor Gallagher. Spurs a profitat imediat și a plecat de pe Stamford Bridge cu toate cele trei puncte.

Mike Penders, gafă uriașă în Chelsea – Tottenham 0-2!

Prima repriză s-a încheiat fără goluri, deși cele două echipe au avut mai multe ocazii importante. Omar Marmoush a ratat una dintre cele mai mari șanse ale meciului, după ce a trimis mingea direct în portarul Mike Penders, înlocuitorul lui Dibu Martinez, dintr-o poziție foarte bună.

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Actul secund a adus însă momentul care a schimbat definitiv partida. În minutul 77, Tottenham a beneficiat de un corner, iar Mateus Fernandes a trimis mingea în careu. Sub presiunea lui Jan Paul van Hecke, portarul belgian Mike Penders a încercat să respingă balonul, însă intervenția sa a fost complet greșită. Mingea a ajuns în propria poartă.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚪️ INSÓLITO EL AUTOGOL DE MIKE PENDERS PUÑETEÓ Y EL BALÓN SE FUE A SU PROPIO ARCO ❌ Chelsea 0-1 Tottenham | Premier League https://t.co/C81vxcN7xJ

— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) October 24, 2026

Cole Palmer, eliminat după un duel cu fostul coleg Conor Gallagher!

Coșmarul londonezilor a continuat în minutul 80, când Cole Palmer a văzut cartonașul roșu. Fotbalistul lui Chelsea a primit al doilea cartonaș galben după o intrare dură asupra lui Conor Gallagher, fostul său coleg de pe Stamford Bridge, care evoluează acum pentru Tottenham. Ironia situației este că Gallagher a fost chiar jucătorul introdus în teren în locul lui James Maddison, în minutul 52, după ce acesta din urmă a acuzat probleme medicale. Fostul căpitan al lui Chelsea a revenit astfel pe Stamford Bridge în tricoul marii rivale și a contribuit indirect la eliminarea lui Palmer.

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Primul galben al vedetei lui Chelsea a venit după un alt moment tensionat, care s-a petrecut în minutul 71. Mateus Fernandes a ajuns la pământ și a atins mingea cu mâna, iar reacția furioasă a lui Palmer, care s-a proptit în adversarul său și l-a lovit direct în cap, a declanșat o încăierare între jucătorii celor două echipe. Micky van de Ven și Fernandes au fost, la rândul lor, avertizați de arbitrul Chris Kavanagh, la fel ca mijlocașul lui Chelsea.

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🚨 Should this have been a RED CARD for Cole Palmer ? #CHETOT https://t.co/P2RvtXo2GN

— The Final Whistle (@Rufus_45) October 24, 2026

Mathys Tel a închis derby-ul cu o execuție superbă! Tottenham a plecat cu toate punctele de pe Stamford Bridge

Chelsea a încercat să revină în joc după eliminarea lui Cole Palmer, însă Tottenham a profitat de superioritatea numerică și a mai lovit o dată. În minutul 87, Mathys Tel a reușit să dubleze avantajul oaspeților, stabilind scorul final, 2-0 pentru formația lui De Zerbi. Atacantul francez a pornit într-o acțiune individuală, a trecut de doi adversari și a finalizat cu un șut de la aproximativ 20 de metri, fără să-i ofere nicio șansă portarului Mike Penders.

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În urma acestui rezultat, „albaștrii” au rămas la borna cu numărul 13, iar momentan ocupă poziția a 4-a în clasament. Totuși, elevii lui Xabi Alonso ar putea coborî până pe 7, asta dacă Liverpool, Brentford și Leeds își vor câștigă meciurile din actuala etapă. De cealaltă parte, Tottenham a ajuns la 9 puncte și a urcat pe locul 12 în Premier League.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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