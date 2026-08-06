Greșeala uriașă pe care a făcut-o U Craiova înaintea meciului cu Levski. La ce trebuie să fie atenți neapărat oltenii în dubla cu finlandezii de la KuPS

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. Eugen Neagoe (58 de ani), tehnician care a antrenat, printre altele, pe Dinamo și U Craiova, a acordat un interviu pentru FANATIK în care cel care a fost și antrenor secund la naționala României a evaluat șansele oltenilor înaintea „dublei” cu finlandezii.

Eugen Neagoe, încrezător înainte de KuPS – Universitatea Craiova

Eugen Neagoe e de părere că Universitatea Craiova va trece fără probleme de finlandezii de la KuPS și se va califica în play-off-ul Europa League. Tehnicianul care a activat în 2023 la gruparea din Bănie a vorbit pentru FANATIK despre obiectivele echipei din acest sezon și s-a pronunțat cu privire la greșeala pe care campioana României a făcut-o înainte de .

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Cum privești duelul KuPS – Craiova?

– Craiova este mare favorită, ar trebui să bată în ambele meciuri. Nu e doar o declarație de complezență, diferențele dintre cele două echipe sunt mari. Uitați-vă numai la cotele pe transfermarkt, finlandezii au 6,3 milioane de euro, iar Baiaram și Cicâldău împreună 7,5 milioane. Rămânând la acest capitol, jucătorul lor cu cea mai mare cotă este Jyry, care are 700.000 de euro.

Ai lucrat cu Jyry la Ploiești. Este la nivelul mijlocașilor Craiovei?

– Tommy e un băiat admirabil, însă, ca să glumesc, a avut ghinion la tragerea la sorți, Craiova e net superioară.

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Care sunt problemele cu care Universitatea Craiova s-ar putea confrunta în Finlanda

La ce trebuie să fie atentă Universitatea, pentru a nu apărea surprize?

– Dacă toate lucrurile vor fi în ordine și nu va fi un ghinion teribil, nu are cum să apară vreo surpriză. Diferența de valoare este foarte mare, atmosfera la Craiova este foarte bună după victoria lejeră cu Petrolul.

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Pot apărea probleme legate de adaptare?

– Cu terenul, la experiența jucătorilor noștri nu pot apărea probleme. În ceea ce privește diferența de temperatură, din experiența mea ca jucător și antrenor problemele apar când vii de la frig la cald. Când pleci de la o temperatură ridicată la una mai scăzută, cum e acum, nu apar probleme.

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Se califică Universitatea Craiova în grupele Europa League? Verdictul lui Eugen Neagoe

Succesul cu Petrolul e suficient pentru a depăși eșecul cu Levski?

– A fost frustrare mare că ne-a eliminat Levski. Sincer, la fel ca toți fanii olteni, mă așteptam să trecem de Levski, apoi, de ce nu, ținând cont de culoar, jucam cu Kairat în turul III, să ne batem pentru grupe. Am jucat cu campioana Bulgariei, nu a Franței ori Germaniei! Totuși, dubla aceea trebuie uitată, Craiova are culoar excelent pentru a ajunge în grupele Europa League. E bine și în grupele Europa League!

Dacă va ajunge în grupele unei competiții europene, are Craiova forța de a se bate și la titlu?

– Eu zic că lotul este suficient de bun, atât valoric, cât și numeric, pentru ca echipa să facă față pe două fronturi. Astfel, pot fi menajați doi-trei, poate chiar patru jucători de la un meci la altul, fără să se simtă.

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Ce greșeală a făcut Universitatea Craiova înainte de returul cu Levski

Craiova a menajat aproape toată echipa, nouă jucători, cu Dinamo, înaintea meciului retur cu Levski.

– Nu vreau să intru în polemici, însă eu nu aș fi făcut acest lucru. Asta mai ales că diferența dintre Craiova și multe echipe din Superliga este mare.

Trăgând linie, consideri că U Craiova e mare favorită, și cu finlandezii, și în campionatul intern.

– La ce investiții s-au făcut și, din câte am înțeles, se vor mai face, am auzit că va mai veni un stoper și încă un jucător, Craiova sigur are acum ca obiectiv calificarea în grupele Europa League și titlul. Ținte firești, ținând cont și de culoare: în play-off-ul Europa League se joacă cu Ararat sau Celje, iar în România nu este vreo echipă care să se fi întărit serios față de stagiunea trecută.