Greșeala uriașă pe care o fac tot mai mulți români când își așează frigiderul în bucătărie. Va consuma curent electric dublu

Fără doar și poate frigiderul reprezintă unul dintre cele mai mari consumatoare de energie din casa fiecărui om. De altfel, el cam are obiceiul a îngloba 15% din electricitate. E și normal dacă ne raportăm la ceea ce are de făcut. Preia căldura alimentelor, le răcește și împinge aerul cald afară. Are de lucru, drept pentru care și consumă.

Greșeala banală pe care o fac românii în bucătărie

Drept pentru care, atenție mare, atenție sporită, este mai mult decât important locul în care așezați frigiderul. Acesta are nevoie de un mediu rece, nu de unul încins. cum vă imaginați că poate să lucreze perfect și ieftin dacă dumneavoastră îl poziționați lângă cuptor, șemineu sau sobă?

De obicei, toți oamenii care își cumpără un frigider au deja locul lui în minte. Și acesta este undeva, într-un colț din bucătărie. Ei bine, trebuie aveți grijă la anumite lucruri înainte de a-l monta.

În primul rând, aparatul trebuie așezat într-un mod care să ofere suficient spațiu pentru ca aerul să curgă în jurul lui. Nu uitați nicio clipă rolul pe care îl are frigiderul. Și anume, acesta eliberează căldură din spate sau de jos.

De altfel, încercați să citiți instrucțiunile și veți vedea. Toți producătorii specifică spațiul liber necesar modelelor lor în manualele pe care le furnizează împreună cu produsul.

Ca regulă generală și de bun simț pentru banii pe care tocmai i-ați cheltuit ar fi să aveți măcar 15 centimetri spațiu liber în jurul frigiderului.

În mod evident, nici nu vă gândiți să poziționați frigiderul în sau aproape de o fereastră. Nu faceți altceva decât să-i creșteți consumul.

De asemenea, în partea de sus a frigiderului trebuie evitată aglomerarea. Mulți încearcă să depoziteze acolo cât mai multe alimente, dar ce facem cu spațiul de respirație al aparatului?

Totodată este strict interzis să păstrați sursă de căldură în jurul frigiderului. Evitați să aveți acolo aragazul, cuptorul cu microunde. Într-o cameră neventilată se poate întâmpla ca un să consume și cu 40% în plus. Da, citiți bine.

De altfel, ce înseamnă o cameră fără o ventilație corectă? Nimic altceva decât un frigider care va lucra din greu să ajungă la parametri corecți. Deci, discutăm despre facturi mari, facturi pe care nu le doriți.