Greșeli grosolane în protocoalele de aderare la NATO a Finlandei și Suediei. „Textul românesc conține o traducere cu picioarele”

Parlamentul României a votat miercuri proiectul de lege pentru ratificarea Protocoalelor de aderare a Finlandei şi Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, însă textul legii transmis de către administrația prezidențială a fost plin de greșeli de traducere.

Greșeli de traducere în protocoalele de aderare la NATO

Miercuri, cele două camere ale Parlamentului au votat cu o largă majoritate . Votul a fost imediat aplaudat de către ministrul de externe, Bogdan Aurescu, care a anunțat pe Twitter votul din Parlamentul României.

„Parlamentul român tocmai a ratificat Protocoalele de aderare la NATO a Finlandei şi Suediei, dând dovadă, din nou, de susţinerea noastră fermă privind politica uşilor deschise în NATO. Suntem nerăbdători să primim Finlanda şi Suedia în rândul ţărilor aliate şi suntem hotărâţi să lucrăm în viitor pentru a consolida Alianţa”, a scris ministrul de externe al României.

În avizul consultativ pe care Consiliul Legislativ îl dă fiecărei legi sunt însă menționate că în textul de lege apar nenumărate greșeli de traducere, fiind subliniat faptul că această traducere nu este una juridică și nici măcar fidelă textului original în limba engleză.

Fostul secretar de stat în Ministerul Justiției, Adrian baboi-Stroe, a comentat acest episod, subliniind că „este o situație jenantă pentru România lucrului bine făcut”, aluzie la sloganul campaniei președintelui Iohannis din 2014.

„Traducerea e o meserie grea și pretențioasă. Ea cere precizie, dar și o fină înțelegere a contextului, atât textual cât și cultural sau istoric. Săptămâna aceasta au venit de la Cotroceni, pentru ratificare, protocoalele de aderare la NATO a Finlandei și Suediei. Am putea spune că e un moment important, care nu poate fi tratat altfel decât cu atenție și considerație.

Din păcate, textul românesc al celor două protocoale conține o traducere cu picioarele a versiunii în limba engleză. Nu o spun eu, o spune Consiliul Legislativ în avizul său: „Semnalăm faptul că traducerea în limba română a celor două protocoale nu este una juridică, specifică dreptului internaţional, dar nici una fidelă textului din limba engleză şi/sau franceză”. După care urmează multe exemple.

O situație jenantă pentru România lucrului bine făcut. Parcă așa se spunea acum 7 ani”, a scris acesta pe .

Greșelile semnalate de către Consiliul Legislativ

În avizul dat, Consiliul Legislativ a identificat nenumărate greșeli de traducere a celor două protocoale, subliniind că traducerea făcută nu este una juridică. De altfel, greșelile de traducere apar încă din titlu legii.

„La titlu, pentru o informare legislativă corectă și completă, este necesară reformularea acestuia, după cum urmează: „Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington, la 4 aprilie 1949, şi a Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022”, se arată în avizul Consiliului Legislativ.

Alte greșeli sunt menționate și în textul legii trimisă spre vot Parlamentului.

„Semnalăm faptul că traducerea în limba română a celor două protocoale nu este una juridică, specifică dreptului internațional, dar nici una fidelă textului din limba engleză şi/sau franceză. Cu titlu de exemplu, menționăm unele aspecte, astfel cum apar in protocolul, tradus în limba română, privind aderarea Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord:

-la articolul I, expresia „when it deposits its instrument of accession with the Government of the States of America” este tradusă „care va depune instrumentul de aderare la Guvernul Statelor Unite ale Americii”, in loc de „va depune instrumentul său de aderare pe lângă Guvernul Statelor Unite ale Americii;

-la articolul III, sintagma „The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited ..” este tradusă „Prezentul protocol, cu versiunile de text în engleză şi franceză, de egală forţă juridică, va fi păstrat…”, în loc de „Prezentul protocol, ale cărui texte în engleză şi franceză au aceeaşi forţă juridică, va fi depozitat…”. Totodată, expresia „Duly certified copies thereof shall be transmitted …” este tradusă „Copii certificate vor fi transmise de…” în loc de „Copii conforme certificate vor fi transmise…”

