„Greșelile care se plătesc… mai bine”. Cristian Măciucă, editorial după decizia revoltătoare a lui Kyros Vassaras

ADVERTISEMENT

După ce a pus batista pe țambal în cazul erorilor de arbitraj de la Hermannstadt – CFR Cluj 0-1 , Kyros Vassaras a luat o nouă decizie care nu doar că ridică semne de întrebare, ci sfidează, pur și simplu, tot ce reprezintă fotbalul românesc: echipe, suporteri, mass-media și, în ultima instanță, credibilitatea competiției. Grecul a permis delegarea lui Ovidiu Hațegan la un meci pe bani grei din Arabia Saudită, deși șeful VAR a făcut praf meciul de la Sibiu.

Mesajul CCA: greșelile se plătesc… mai bine? Hațegan, trimis de Vassaras la un meci de lux

Meciul de la Sibiu a avut cele mai multe faze controversate dintre partidele disputate în etapa a 27-a din SuperLiga. La centru s-a aflat Andrei Chivulete, și el cu o prestație catastrofală, în timp ce în cabina VAR au fost Bogdan Dumitrache și Ovidiu Hațegan. Putem spunem că sfiderea CCA începe chiar de aici, când, pe hârtie, Dumitrache e trecut arbitru VAR, în timp ce Hațegan apare în calitate de AVAR.

ADVERTISEMENT

În realitate însă, toată lumea știe că Ovidu Hațegan este figura dominantă în arbitrajul românesc, fiind chiar șeful VAR și „mâna dreaptă” a lui Vassaras. Astfel, este greu de crezut că un arbitru tânăr ar putea lua decizii împotriva opiniei lui Hațegan. N-a făcut-o nici măcar , ce să mai vorbim de Dumitrache…

În mod normal, o asemenea prestație ar fi trebuit să genereze o analiză detaliată și transparentă din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor. Însă, care să transmită că protocolul VAR este literă de lege, nu opțional.

ADVERTISEMENT

Barem de cinci ori mai mare decât în SuperLiga

Ce a urmat nu mai e deloc surprinzător, ci de-a dreptul revoltător. La doar câteva zile după gafele de la Hermannstadt – CFR Cluj 0-1, Ovidiu Hațegan nu doar că nu a fost mustrat public și pedepsit, ci a fost chiar „răsplătit”. Arădeanul a primit o delegare de lux la programat vineri, 20 februarie, de la ora 21:00.

ADVERTISEMENT

, din care vor mai face parte asistenții Radu Ghinguleac și Adrian Vornicu. În Saudi Pro League, baremul pentru arbitrul VAR ajunge la aproximativ 3000 de euro. O sumă de aproape cinci ori mai mare decât cei circa 3000 de lei încasați pentru aceeași delegare la un joc din SuperLiga.

Mesajul pe care îl transmite Kyros Vassaras este unul periculos. În loc ca o prestație contestată vehement să fie urmată de o analiză și de eventuale sancțiuni, ea pare urmată de o delegare premium, într-un campionat care plătește incomparabil mai bine decât cel al României. O astfel de succesiune de evenimente poate sugera că greșelile din arbitrajul românesc nu doar că nu sunt pedepsite, dar nici măcar analizate și explicate.

ADVERTISEMENT

Dublu standard la CCA

Sau poate, indirect, Vassaras vrea să ne transmită că Hațegan este privilegiat doar pentru că se numește „Ovidiu Hațegan” și pentru că ocupă poziția de „șef VAR” la CCA. Pentru că, în aceeași etapă, un alt arbitru important,

Tocmai această diferență de tratament alimentează percepția de dublu standard. Într-un caz, analiza lui Kyros Vassaras este publică, critică și urmată de sancțiuni drastice. În celălalt, greșelile sunt omise în discursul oficial, iar la scurt timp apare o delegare externă, plătită cu bani grei. Chiar dacă deciziile pot avea explicații administrative sau de ordin internațional, lipsa de transparență creează inevitabil suspiciuni.

Bineînțeles, arbitrii noștri au dreptul și meritul să fie apreciați și dincolo de granițele României. Dovada vie este Istvan Kovacs, unul dintre cei mai buni arbitri din Europa, nu doar din SuperLiga. Așadar, problema nu e delegarea în sine, ci momentul și conjunctura în care ea apare. Ignorând controversele în care a fost implicat și răsplătindu-l cu un astfel de „premiu” pe Ovidiu Hațegan, Kyros Vassaras nu doar că își protejează „mâna dreaptă”, ci și că subminează încă o dată credibilitatea Comisiei Centrale a Arbitrilor, acolo unde pare că greșelile se plătesc… mai bine.