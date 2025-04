Atât Astrit Selmani, cât și Josué Homawoo vor deveni liber de contract la finalul acestui sezon, . Adrian Mutu a vorbit despre această situație.

Greșește Kopic că se bazează pe Homawoo și Selmani, care nu vor să mai rămână la Dinamo? Analiza lui Mutu: „Trebuiau să se asigure contractual!”

În cadrul „Don Mutu”, Adrian Mutu a mărturisit că Zeljko Kopic .

ADVERTISEMENT

„Nu are alte variante la nivelul lor. Dinamo nu are o bancă lungă și în multe meciuri pe care le-a avut, atunci când a avut probleme de suspendări sau accidentări, a fost scăzută calitatea jocului. Din cauza faptului că nu are o bancă lungă, nu are jucători de aceeași valoare și nu sunt mulți, sunt doar 13-14 care sunt buni.

Pe bancă sunt și copii sau sunt și alți jucători care nu se ridică la nivelul play-off-ului. De aceea joacă și poate și faptul că și ei vor să joace pentru că se simt puțin așa datori față de clubul care i-a pus pe harta fotbalistică”, a transmis Adrian Mutu.

ADVERTISEMENT

„Până acum nu a auzit nimeni de ei”

Totodată, „Briliantul” a spus că până acum nu a auzit nimeni de Astrit Selmani și Josué Homawoo, iar după acest sezon cei doi își pot găsi un angajament mai bun.

„Până acum nu a auzit nimeni de ei și uite că la Dinamo au avut o sezon bun și bineînțeles că și ei speră să plece undeva la mai bine. Nu știu dacă e corect lucrul ăsta, dar nu poți niciodată să intri și să te pui în pielea jucătorilor și să decizi viitorul lor.

ADVERTISEMENT

Ei vor face cum vor crede că e mai bine pentru cariera lor, iar Dinamo poate ar fi trebuit să se asigure contractual că nu îi va pierde după acest sezon”, a completat Adrian Mutu.

ADVERTISEMENT