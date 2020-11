Greta Thunberg îi întoarce ironia lui Donald Trump. ”Atât de ridicol”

Activista de mediu din Suedia, Greta Thunberg, îl ironizează pe Donald Trump după ce președintele a cerut să se oprească numărarea voturilor. Răspunsul tinerei vine ca o răzbunare după ce Trump s-a legat de ea în 2019, astfel că îi întoarce ironia.

Președintele Statelor Unite este convins că voturile au fost fraudate și că el este cel care va ieși învingător în cursa pentru Casa Albă. Comportamentul său a stârnit controverse, inclusiv din partea adolescentei de 17 ani pe care a ironizat-o anul trecut.

Greta Thunberg și-a luat revanșa și i-a răspuns lui Donald Trump cu aceeași monedă prin intermediul unei postări pe Twitter, relatează The Guardian.

Tânăra activistă de mediu a fost desemnată de Time persoana anului, iar Donald Trump nu s-a putut abține de la ironiile care îl caracterizează. Președintele i-a transmis Gretei Thunberg “să lucreze la problema de gestionare a furiei” și să “meargă la un film de modă veche cu un prieten”.

Președintele are îndoieli și a cerut joi după-amiază să se oprească numărarea voturilor prin intermediul unei scurte postări scrisă cu majuscule. Greta Thunberg a profitat de situație și l-a ironizat, la rândul ei, pe Donald Trump, printr-un răspuns la Tweet-ul său.

“Atât de ridicol. Donald trebuie să lucreze la problema lui de gestionare a furiei, apoi să meargă la un film bun de modă veche cu un prieten! Relaxează-te, Donald, relaxează-te!”, a scris tânăra.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020