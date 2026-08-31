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, 1-0 pe terenul celor de la Cagliari. Echipa lui Cristi Chivu a dominat autoritar meciul, având nu mai puțin de 31 de șuturi expediate spre poarta gazdelor, dintre care 7 cadrate, și un xG de 3,91, dar chiar și așa, campioana en-titre a fost aproape să piardă cele trei puncte pe final. Motiv pentru care tehnicianul român a fost taxat în presa din „Cizmă”. Vezi pe FANATIK toate detaliile.

Cristi Chivu, reacții mixte din partea presei italiene după Cagliari – Inter 0-1!

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 9, de Hakan Calhanoglu, fotbalistul turc reușind o nouă execuție de manual din afara careului. Inter nu a dus însă lipsă de ocazii, doar că Lautaro Martinez și compania au ratat pe bandă rulantă. Ba mai mult, pe final de meci, Cagliari a fost extrem de periculoasă în câteva rânduri, iar intervențiile portarului Josep Martinez și ale stoperului Bisseck au făcut ca cele trei puncte să le rămână „nerazzurrilor”.

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Cea mai mare notă primită de Chivu a venit din partea celor de la fcinter1908.it, care i-au acordat 7 românului, scoțând în evidență jocul, per total, bun prestat de Inter: „Greu de descris. Ar fi trebuit să fie o victorie la scor, iar până la urmă Inter a ajuns chiar să-i mulțumească lui Bisseck. Rămâne însă imaginea unui meci dominat autoritar, pe alocuri chiar într-o manieră copleșitoare”.

Cel mai mic calificativ i l-a acordat Sport Mediaset (6), care este de părere că „nerazzurrii” au prestat un joc mult prea dezordonat în actul secund: „Nu este vina lui (n.r – a lui Chivu) că jucătorii săi ratează prea multe ocazii, însă echipa a evoluat dezordonat în repriza a doua”. Eurosport Italia l-a notat pe Chivu cu 6,5, remarcând automatismele din jocul campioanei en-titre, dar și scăderea de intensitate din partea secundă: „Inter confirmă că este o echipă greu de învins. Merge înainte bazându-se pe eficiență și pe automatismele de joc. Fiecare fotbalist își aduce contribuția, iar împreună fac ca mecanismul echipei să funcționeze la cel mai înalt nivel. Echipa scade însă în intensitate în repriza a două, iar Chivu trebuie să găsească soluții pentru ca astfel de meciuri să fie închise mai devreme, menținând totodată un nivel mai ridicat de concentrare”.

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Cristi Chivu și Inter au revenit pe primul loc în Serie A

În urma rezultatului înregistrat duminică seară, campioana en-titre din Italia a revenit pe prima poziție în Serie A, având punctaj maxim după primele două etape, la fel ca și AC Milan, Juventus și Lazio. Golaverajul „nerazzurilor” este însă cel mai bun, 5-1, asta datorită victoriei categorice obținute în prima rundă, 4-1 pe teren propriu cu nou-promovata Monza.

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Pentru echipa lui urmează două dueluri de foc. Primul dintre ele va avea loc sâmbătă, 5 septembrie, atunci când Inter va primi vizita vicecampioanei Napoli în Serie A. Ulterior, pe 8 septembrie, „nerazzurrii” se vor deplasa pe Santiago Bernabeu, unde vor da piept cu , în prima etapă a noului sezon de UEFA Champions League.