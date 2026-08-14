Sport

Greu de imaginat! Cum s-a întors cel mai bun fotbalist de la Campionatul Mondial la echipa sa de club

Spania a câștigat Campionatul Mondial de Fotbal din această vară, după ce a învins naționala Argentinei, în prelungiri, cu un gol marcat de Ferran Torres
Catalin Oprea
14.08.2026 | 08:00
Greu de imaginat Cum sa intors cel mai bun fotbalist de la Campionatul Mondial la echipa sa de club
SPECIAL FANATIK
Rodri a condus Spania către titlul mondial FOTO X
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Negocierile dintre Manchester City și Barcelona, pentru transferul lui Rodri în Spania, sunt în impas, iar fotbalistul a fost nevoit să se întoarcă în Anglia, pentru a se alătura echipei de care aparține. El a oferit o nouă mostră de modestie, care a șocat planeta.

Rodri a zburat în Anglia cu o cursă Ryanair

În vreme ce majoritatea vedetelor se deplasează cu avioane private și călătoresc în condiții de lux, Rodri a zburat de la Madrid, la bordul unei curse Ryanair. A stat la coadă alături de ceilalți călători și s-a îmbarcat în aeronava companiei low cost, spre uimirea oamenilor obișnuiți.

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Balon de Aur în 2024 și desemnat cel mai bun fotbalist la CM 2026 și EURO 2024, Rodri este recunoscut pentru modestia sa și stilul de viață decent pe care îl are. După ce a devenit campion mondial a fost cu iubita sa în vacanță în Muntenegru, unde a preferat un hotel obișnuit și a mâncat la terasele de pe malul mării, ca orice alt turist.

Căpitanul Spaniei este recunoscut ca un model de modestie

Fotbalistul de 30 de ani folosește o mașină dată de club, nicidecum vreun bolid de lux, iar când juca la Villareal locuia în cămine studențești, pentru a ajunge mai ușor la cursuri. El a terminat Facultatea de Științe Economice, fiind licențiat.

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Rodri, surprins la îmbarcarea într-o cursă Ryanair FOTO X

Rodri a avut de mic o educație specială, tatăl său trimițându-l în anii de școală în Irlanda și America, pentru a învăța mai bine limba engleză. Căpitanul naționalei Spaniei obișnuiește să vină în cantonamentele naționale cu un teanc de cărți, deoarece adoră să citească.

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Barcelona și City nu se înțeleg la preț

Rodri mai are un an de contract cu Manchester City și ar vrea să plece la Barcelona. Prima ofertă a catalanilor s-a ridicat la 45 de milioane de euro, în timp ce a doua a fost de 60 de milioane de euro, la care se adăugau bonusuri. Manchester City nu este însă dispusă să renunțe la Rodri pentru mai puțin de 80 de milioane de euro.

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Barcelona nu este dispusă să urce oferta la mai mult de 70 de milioane de euro, considerând că e suficient pentru un fotbalist aflat în ultimul an de contract. Cele două părți mai au la dispoziție două săptămâni să se înțeleagă, în caz contrar, Rodri urmând să joace tot la City. De altfel, el a respectat programul stabilit inițial și s-a întors la Manchester, unde pe 14 august trebuia să fie la pregătire.

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