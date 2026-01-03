Sport

Greu de oprit! Cine e fotbalistul din Superliga României, care le-a luat fața lui Tănase, Olaru și Cisotti, în primele 21 de etape de campionat

Fotbalistul de numai 22 de ani și-a dovedit calitățile tehnice inclusiv în meciurile cu formațiile puternice din campionat, în care a avut în față fotbaliști mult mai bine cotați
Catalin Oprea
03.01.2026 | 09:00
Greu de oprit Cine e fotbalistul din Superliga Romaniei care lea luat fata lui Tanase Olaru si Cisotti in primele 21 de etape de campionat
ANALIZĂ FANATIK
Răzvan Tănasă (dreapta) e cel mai faultat fotbalist din Superliga României FOTO sportpictures
Răzvan Tănasă, unul dintre cei mai buni jucători ai Farului în acest sezon, este greu de oprit. El deține titlul neoficial de cel mai faultat fotbalist din Superliga României. De-a lungul celor 21 de etape scurse până acum, el a fost stopat neregulamentar din joc de 55 de ori.

Răzvan Tănasă, de la Farul, este cel mai faultat fotbalist din Superligă

Fotbalistul de 22 de ani a bifat minute în toate cele 21 de etape, de cele mai multe ori fiind titular în echipa antrenată de Ianis Zicu. Tănasă a marcat patru goluri pentru echipa marinarilor, fiind omul meciului în cel mai important succes al echipei, 2-1 cu FCSB, în deplasare.

Socotit un jucător cu gleznă fină, Răzvan l-a păcălit în careu incluisv pe Ngezana, fundașul prezent acum la Cupa Africii, faultându-l în careu.„Centralul” Găman a acordat lovitura de la 11 metri transformată ulterior cu succes de către Larie.

Format în Academia Hagi, Tănasă a fost promovat la echipa mare a Farului în sezonul 2022-2023, dar a fost cedat sub formă de împrumut la Gloria Bistrița până în pauza de iarnă a aceluiași sezon.

În vara anului 2023, Răzvan Tănasă a fost din nou împrumutat, dar de această dată în primul eșalon, la Oțelul Galați. În doi ani, el a strâns 72 de apariții pentru echipa de la Dunăre, marcând 7 goluri și oferind o pasă decisivă.

Anderson Ceara și-a format glezna la Santos

Pe locul doi, conform superliga.ro, în topul celor mai faultați fotbaliști din campionatul României este brazilianul Anderson Ceara. Devenit interesant pentru Dinamo, echipă care tocmai l-a transferat pe Valentin Țicu, Anderson este piesă de bază la Csikszereda.

Mijlocașul de 26 de ani este fotbalistul din SuperLiga cu cele mai mult goluri marcate din afara careului. A reușit trei goluri prin șuturi de la distanță, ultimul, cel în poarta Unirii Slobozia, fiind o adevărată capodoperă.

Ceara e unul dintre puținii brazilieni care au trecut prin România și care au jucat în prima ligă din țara sa. Și nu a făcut-o pentru oricine, ci pentru Santos, echipa care i-a dat fotbalului mare pe Neymar, dar mai ales pe Pele.

Olaru și Nuno Pedro completează podiumul

Brazilianul maghiarilor din SuperLiga a jucat 11 ani la Santos, trecând pe la toate grupele de juniori și tineret și bifând două meci la echipa mare. El s-a aflat sub contract cu Santos până în 2023, dar în ultimele trei sezoane a fost împrumutat.

Podiumul celor mai greu de oprit fotbaliști din România este completat de Nuno Pedro (Oțelul) și Darius Olaru (FCSB). Ania apoi vine Florin Tănase, socotit cel mai tehnic fotbalist din Superligă.

TOP 10 cei mai faultați fotbaliști din Superligă

1.    Tănasă (Farul) 55 faulturi

2.    Anderson Ceara (Csikszereda) 44

3-4. Nuno Pedro (Oțelul) și Darius Olaru (FCSB) 43

5. Tănase (FCSB) 41

6. Neguț  (Hermannstadt) 37

7-8. Tzionis (UTA), Matos (FC Argeș) 36

9. Cisotti (FCSB) 34

10-11. Musi (Dinamo) și Petrila (Rapid) 33

 

