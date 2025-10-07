Greu de privit! Mihai Popescu, surprins cu ochiul vânăt la antrenamentul naționalei. Cum arată stoperul FCSB. Foto

înaintea meciului amical cu naționala Moldovei și a partidei cu Austria din preliminarii, după ce i s-au alăturat fotbaliștii de la FCSB și Universitatea Craiova. Mihai Popescu, stoperul campioanei, s-a prezentat la lot cu o lovitură la nivelul ochiului.

Mihai Popescu a venit la lotul echipei naționale cu ochiul vânăt. Cum arată fotbalistul lui FCSB

FCSB are cinci fotbaliști la lotul echipei naționale a României pentru acțiunea din luna octombrie. „Tricolorii” vor disputa o partidă amicală cu Moldova, după care vor înfrunta Austria într-un meci extrem de important.

Ștefan Târnovanu, Florin Tănase, Daniel Bîrligea, David Miculescu și Mihai Popescu sunt fotbaliștii campioanei României ce au fost convocați de Mircea Lucescu. Cel din urmă, stoperul „roș-albaștrilor”, a apărut într-un videoclip postat de echipa națională a României în care erau prezentați fotbaliștii în timpul cantonamentului.

Ceea ce a ridicat semne de întrebare printre fani a fost ochiul său, care era vânăt, cel mai probabil în urma unei lovituri din timpul antrenamentului sau chiar a unei ciocniri din derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, soldat cu victoria cu 1-0 a echipei sale.

Ce se întâmplă cu Mihai Popescu la FCSB? Fotbalistul a intrat în dizgrațiile lui Gigi Becali

, accidentările pe postul de fundaș central l-au făcut pe Gigi Becali să se răzgândească. El a fost rezervă neutilizată în partida cu Oțelul Galați, însă Elias Charalambous și Mihai Pintilii s-au văzut nevoiți să-l folosească în derby-ul cu Craiova.

Chiar dacă Mircea Lucescu a ales să-i dea încredere, neavând un cuplu sudat de fundași centrali la echipa națională, mai ales că Radu Drăgușin este indisponibil.

Când a debutat Mihai Popescu la echipa națională a României

După sezonul bun cu FCSB, în care a devenit campion al României și a avut un parcurs european memorabil, Mircea Lucescu l-a răsplătit pe stoperul de 32 de ani. El a debutat sub tricolor în meciul pierdut pe Arena Națională contra Bosniei-Herțegovina.

Din acel moment, el a fost prezent la toate acțiunile echipei naționale, chiar dacă în ultima a jucat foarte puține. Mihai Popescu a intrat doar o jumătate de oră cu Canada și a rămas pe banca de rezerve în partida din Cipru.