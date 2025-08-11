Greu fără Messi! Inter Miami, surclasată în derby-ul Floridei, în care a lipsit starul argentinian

Inter Miami a pierdut clar derby-ul Floridei din MLS, fiind învinsă cu 4-1 de rivala Orlando City. Starul echipei, Lionel Messi, nu a jucat din cauza unei accidentări suferite sâmbăta trecută într-un meci din League Cup, împotriva mexicanilor de la Necaxa.
Atacantul columbian Luis Muriel a fost vedeta serii la Inter&Co Stadium din Orlando, marcând două goluri în minutele 2 și 50, în timp ce argentinianul Martín Ojeda (58) și croatul Mario Pašalić (88) au completat scorul zdrobitor.
Italianul Yannick Bright a redus din diferență pentru oaspeți în minutul 5. La Inter Miami a debutat, în MLS, și argentinianul Rodrigo De Paul, care jucase deja trei meciuri în competiția League Cup. Prestația sa a fost însă discretă.
„Astăzi nu există scuze. Fotbalul este despre tactică, organizare, talent, dar în situațiile unu la unu, ei au fost mai buni”, a declarat antrenorul echipei Miami, Javier Mascherano.
„Și să ai foamea și dorința de a învinge. Iar noi, evident, nu am avut asta. Din păcate, mă doare foarte mult pentru că echipa nu a avut intensitatea de care avea nevoie jocul”, a punctat argentinianul.
„Fotbalul este ușor. Uneori îl facem mai complex decât este. Când nu ești la 100%, orice echipă te poate învinge, iar astăzi a fost o singură echipă: Orlando. Ne-au întrecut în mod clar din primul până în ultimul minut. Evident, eu sunt responsabil, pentru că sunt antrenorul”, a mai declarat Mascherano.
Inter Miami nu a avut soluții fără Messi pe teren. Autor a 18 goluri în 18 dintre cele 23 de meciuri ale sezonului, Messi e indisponibil încă două săptămâni, din cauza unei accidentări musculare.
Inter Miami are 42 de puncte și se află pe locul șase, dar are trei meciuri restante, deoarece a participat la Campionatul Mondial al Cluburilor. Echipa din Florida întâlnește sâmbătă acasă LA Galaxy, echipa germanului Marco Reus.
Orlando City (44 puncte) a urcat pe locul patru în Conferința de Est. Lider se menține Philadelphia, cu 51 de puncte. Pe locul doi se află Cincinanti, cu 49 de puncte. Echipa la care este legitimat și internaționalul român U19, Ștefan Chirilă, a pierdut surprinzător acasă cu Charlotte (0-1), golul victoriei fiind marcat de Wilfried Zaha în minutul 85.