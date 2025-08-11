Greu fără Messi! Inter Miami, surclasată în derby-ul Floridei, în care a lipsit starul argentinian

Inter Miami a pierdut clar derby-ul Floridei din MLS, fiind învinsă cu 4-1 de rivala Orlando City. Starul echipei, Lionel Messi, nu a jucat din cauza unei accidentări suferite sâmbăta trecută într-un meci din League Cup, împotriva mexicanilor de la Necaxa.

Columbianul Muriel a fost omul meciului

Atacantul columbian Luis Muriel a fost vedeta serii la Inter&Co Stadium din Orlando, marcând două goluri în minutele 2 și 50, în timp ce argentinianul Martín Ojeda (58) și croatul Mario Pašalić (88) au completat scorul zdrobitor.

Italianul Yannick Bright a redus din diferență pentru oaspeți în minutul 5. La Inter Miami a debutat, în MLS, și argentinianul Rodrigo De Paul, care jucase deja trei meciuri în competiția League Cup. Prestația sa a fost însă discretă.

„Astăzi nu există scuze. Fotbalul este despre tactică, organizare, talent, dar în situațiile unu la unu, ei au fost mai buni”, a declarat antrenorul echipei Miami, Javier Mascherano.

Javier Mascherano e supărat pe echipa lui

„Și să ai foamea și dorința de a învinge. Iar noi, evident, nu am avut asta. Din păcate, mă doare foarte mult pentru că echipa nu a avut intensitatea de care avea nevoie jocul”, a punctat argentinianul.

„Fotbalul este ușor. Uneori îl facem mai complex decât este. Când nu ești la 100%, orice echipă te poate învinge, iar astăzi a fost o singură echipă: Orlando. Ne-au întrecut în mod clar din primul până în ultimul minut. Evident, eu sunt responsabil, pentru că sunt antrenorul”, a mai declarat Mascherano.

Autor a 18 goluri în 18 dintre cele 23 de meciuri ale sezonului, Messi e indisponibil încă două săptămâni, din cauza unei accidentări musculare.

Inter Miami, abia pe locul 6 în MLS

Inter Miami are 42 de puncte și se află pe locul șase, dar are trei meciuri restante, deoarece a participat la Campionatul Mondial al Cluburilor. Echipa din Florida întâlnește sâmbătă acasă LA Galaxy, echipa germanului Marco Reus.

Orlando City (44 puncte) a urcat pe locul patru în Conferința de Est. Lider se menține Philadelphia, cu 51 de puncte. Pe locul doi se află Cincinanti, cu 49 de puncte. , a pierdut surprinzător acasă cu Charlotte (0-1), golul victoriei fiind marcat de Wilfried Zaha în minutul 85.