Intră în cursă cu Gino Iorgulescu pentru șefia LPF! Greul din fotbalul românesc: „Voi candida. Aș putea aduce un plus”

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Dani Coman a anunțat în direct la TV Digi Sport că așteaptă momentul oportun pentru a-și lansa candidatura, însă este convins că poate să îmbunătățească fotbalul românesc. Deși nu a dorit să-și vorbească de râu rivalul, pe Gino Iorgulescu, Coman lasă să se înțeleagă că a venit vremea schimbării și că există loc de îmbunătățire în modul în care e condusă Liga Profesionistă de Fotbal.

Dani Coman vrea să candideze la șefia LPF și nu se teme de Gino Iorgulescu, liderul de moment al Ligii

mă așteptam să continue. Ținând cont că nu demult și eu am anunțat că vreau să candidez, nu pot să-mi dau cu părerea despre declarațiile făcute de actualul președinte. Este opinia dumnealui. Vom vedea, la momentul respectiv, dacă are susținerea cluburilor.

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Să vedem cine vor fi contracandidații. , că pot dezvolta fotbalul românesc și că am susținere, voi candida”, a declarat Dani Coman la .

De asemenea, conducătorul celor de la FC Argeș a lăsat să se înțeleagă că nu este impresionat de milioanele aduse de LPF din drepturi TV și crede că ar putea să facă mult mai multe dacă îi va lua locul lui Gino Iorgulescu.

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Dani Coman crede că poate aduce mai mulți bani în fotbalul românesc decât Gino Iorgulescu

„Se pot face multe lucruri pentru dezvoltarea fotbalului. Banii nu îi aduce președintele. Nu vreau să spun că actuala conducere a făcut sau nu multe lucruri bune pentru fotbalul românesc. Cred că, din postura în care sunt și prin viziunea pe care o am despre viitorul fotbalului românesc, aș putea aduce un plus.

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Nu totul se rezumă la bani. Indiferent cine este președintele LPF, banii pot veni și din alte părți, nu doar din televiziuni. Nu vreau să denigrez pe nimeni. Sunt oameni pe care noi i-am votat și trebuie să-i respectăm. Acum mă gândesc la problemele pe care le are domnul Iorgulescu. Nu știu de unde mai are puterea să vorbească sau să meargă la Ligă”, a completat Coman la Digi Sport.

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Gino Iorgulescu a anunțat că va candida pentru un nou mandat la șefia LPF și a trecut în revistă două lucruri bune pe care le-a făcut de mai bine de 10 ani: a desființat Cooperativa și nu mai există aranjamente în fotbalul românesc și a adus zeci de milioane de euro cluburilor din drepturi TV.