Sport

Intră în cursă cu Gino Iorgulescu pentru șefia LPF! Greul din fotbalul românesc: „Voi candida. Aș putea aduce un plus”

Gino Iorgulescu a anunțat în urmă cu două zile că va candida pentru un nou mandat de președinte al LPF, însă va avea deja candidați pe măsură. Unul dintre ei este Dani Coman, conducător la FC Argeș.
Flaviu Popa
27.08.2026 | 18:11
Intra in cursa cu Gino Iorgulescu pentru sefia LPF Greul din fotbalul romanesc Voi candida As putea aduce un plus
ULTIMA ORĂ
Gino Iorgulescu, președintele LPF, are deja un contracandidat puternic pentru alegerile de anul viitor
ADVERTISEMENT

Dani Coman a anunțat în direct la TV Digi Sport că așteaptă momentul oportun pentru a-și lansa candidatura, însă este convins că poate să îmbunătățească fotbalul românesc. Deși nu a dorit să-și vorbească de râu rivalul, pe Gino Iorgulescu, Coman lasă să se înțeleagă că a venit vremea schimbării și că există loc de îmbunătățire în modul în care e condusă Liga Profesionistă de Fotbal.

Dani Coman vrea să candideze la șefia LPF și nu se teme de Gino Iorgulescu, liderul de moment al Ligii

„Din discuțiile avute cu domnul Gino și cu apropiații dumnealui, mă așteptam să continue. Ținând cont că nu demult și eu am anunțat că vreau să candidez, nu pot să-mi dau cu părerea despre declarațiile făcute de actualul președinte. Este opinia dumnealui. Vom vedea, la momentul respectiv, dacă are susținerea cluburilor.

ADVERTISEMENT

Să vedem cine vor fi contracandidații. Dacă voi considera că am șanse reale, că pot dezvolta fotbalul românesc și că am susținere, voi candida”, a declarat Dani Coman la Digi Sport.

De asemenea, conducătorul celor de la FC Argeș a lăsat să se înțeleagă că nu este impresionat de milioanele aduse de LPF din drepturi TV și crede că ar putea să facă mult mai multe dacă îi va lua locul lui Gino Iorgulescu.

ADVERTISEMENT
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
Digi24.ro
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția

Dani Coman crede că poate aduce mai mulți bani în fotbalul românesc decât Gino Iorgulescu

„Se pot face multe lucruri pentru dezvoltarea fotbalului. Banii nu îi aduce președintele. Nu vreau să spun că actuala conducere a făcut sau nu multe lucruri bune pentru fotbalul românesc. Cred că, din postura în care sunt și prin viziunea pe care o am despre viitorul fotbalului românesc, aș putea aduce un plus.

ADVERTISEMENT
Florin Tănase și-a găsit echipă, după ce ar fi decis să plece de...
Digisport.ro
Florin Tănase și-a găsit echipă, după ce ar fi decis să plece de la FCSB

Nu totul se rezumă la bani. Indiferent cine este președintele LPF, banii pot veni și din alte părți, nu doar din televiziuni. Nu vreau să denigrez pe nimeni. Sunt oameni pe care noi i-am votat și trebuie să-i respectăm. Acum mă gândesc la problemele pe care le are domnul Iorgulescu. Nu știu de unde mai are puterea să vorbească sau să meargă la Ligă”, a completat Coman la Digi Sport.

ADVERTISEMENT

Gino Iorgulescu a anunțat că va candida pentru un nou mandat la șefia LPF și a trecut în revistă două lucruri bune pe care le-a făcut de mai bine de 10 ani: a desființat Cooperativa și nu mai există aranjamente în fotbalul românesc și a adus zeci de milioane de euro cluburilor din drepturi TV.

CFR Cluj, două lovituri în mercato pentru Șumudică: un internațional bosniac și un...
Fanatik
CFR Cluj, două lovituri în mercato pentru Șumudică: un internațional bosniac și un fundaș de 19 ani format de Academia Barcelonei. Exclusiv
Adrian Mihalcea schimbă obiectivul la UTA după 3 puncte în 6 meciuri: „Nu-i...
Fanatik
Adrian Mihalcea schimbă obiectivul la UTA după 3 puncte în 6 meciuri: „Nu-i doar echipa mea”
Transferuri internaționale 2026, live blog. Liverpool face mutarea verii, Barcelona a transferat un...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, live blog. Liverpool face mutarea verii, Barcelona a transferat un jucător de la Fenerbahce
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
A ajuns în București și urmează să semneze. Transfer ciudat în SuperLiga
iamsport.ro
A ajuns în București și urmează să semneze. Transfer ciudat în SuperLiga
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!