Greutățile cu care se confruntă Elena Ionescu la o lună după câștigarea Survivor România: „A fost o lecție de viață”

Elena Ionescu a devenit mai bogată după câștigarea Survivor România în urmă cu o lună și ceva, însă nu a scăpat de multe din problemele cu care se confrunta deja dinainte să participe în reality-show-ul de la Kanal D.

Elena Ionescu își crește singură băiețelul

Fosta solistă a formației Mandinga își crește singură copilul și, oricât de dificil i-ar fi, merge mai departe ca o adevărată eroină.

Elena se consideră extrem de bătăioasă și este rezistentă mai ales din punct de vedere psihic, lucru care a ajutat-o foarte mult și în competiția filmată în Republica Dominicană.

„Sunt o femeie bătăioasă, nu neapărat fizic, cât mai ales psihic. Am fost „testată” de multe ori în viață și am ajuns la concluzia că trebuie să lupți cu demnitate și cu corectitudine.

Dumnezeu nu te va lăsa când vei merge drept pe drumul tău. Simt că am fost o luptătoare din momentul în care am rămas singură, cu copilul meu, dar și când am ales să merg la ‘Survivor’ pentru a-i oferi lui o viață mai bună”, a mărturisit Elena, potrivit wowbiz.ro.

Cum a transformat-o experiența de la Survivor România

„Mă ajută foarte mult faptul că mi-am îndeplinit acest vis (n.r.: câștigarea concursului de la Kanal D). Competiția aceasta mi-a redat încrederea în mine, m-a făcut mai bună, mai tolerantă, mai înțelegătoare, am înțeles care este miza vieții și care este rostul nostru pe pământ. Consider că a fost o lecție de viață extraordinară pentru mine”, a adăugat bruneta.

Chiar dacă a fost departe de băiețelul ei, Elena nu l-a uitat niciodată și fiecare clipă, fiecare moment de la Survivor i l-a dedicat îngerașului ei.

„Am luptat ca o leoaică, așa cum ar face orice mamă pentru copilul ei. Sunt mamă singură, dar asta nu înseamnă că nu voi face tot ce îmi stă în putință ca băiețelului meu să îi fie bine.

Sunt un om responsabil și pot să depășesc orice limită când este vorba de fiul meu. Această competiție m-a întărit și mai mult, gândul meu a fost mereu la el”, a mai spus cântăreața.

