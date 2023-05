Greva din învățământ continuă. O nouă rundă de negocieri între sindicaliști și liderii coaliției Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, în speranța că situația va fi rezolvată. De data aceasta reprezentanții Guvernului vor merge la sediul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, la o ședință a liderilor sindicali.

Premierul Nicolae Ciucă a confirmat că va avea o întâlnire cu sindicatele, în ziua în care va renunța la funcția de premier. Ciucă speră că de această dată va fi găsită o soluție pentru a încheiat greva, însă sindicaliștii au anunțat deja destul de clar că nu au nicio intenție să renunțe la protest dacă nu vor fi mărite salariile profesorilor.

în această după-amiază (miercuri după amiază, n.r.) o să avem o altă întâlnire şi cred că împreună vom conveni asupra unei soluţii, pentru că am făcut apel în condiţiile în care am prezentat tot ceea ce s-a făcut în acest an şi jumătate pentru educaţie. Anul trecut am alocat 2 miliarde în plus la educaţie, anul acesta 6 miliarde, plus modul în care am gestionat şi vom gestiona în continuare procesul de reformă prin legile educaţiei şi banii care vin din PNRR, desigur, prin responsabilitatea noastră de a rezolva problema salarizării în educaţie, pentru că este absolut inacceptabil ca un profesor să îşi înceapă cariera pornind de la un salariu net de 2.500 lei şi prin noua lege a salarizării”, a declarat Nicolae Ciucă. Practic, Ciucă a reluat discursul purtătorului de cuvânt al Guvernului de ieri, Dan Cărbunaru.

nu poate fi ”rezolvată” peste noapte, pentru că este jalon în PNRR. Sindicaliștii știu acest lucru și tocmai de aceea cer alte măsuri mult mai rapide. ”Ceea ce i-am rugat pe reprezentanţii filialelor sindicale a fost să înţeleagă că orice intervenţie a noastră acum va trebui după aceea corectată prin legea salarizării, care legea salarizării am asumat să o devansăm şi la data de 15 iulie, împreună cu Ministerul Muncii, să se intre în dialog cu toate categoriile profesionale, având educaţia şi sănătatea ca prioritate, şi în felul acesta să reuşim ca pe baza dialogului cu mediul asociativ, până pe data de 1 septembrie să finalizăm legea şi să intrăm cu ea în Parlament. Complementar la ceea ce am menţionat până acum şi ştiţi foarte bine au fost măsurile pe care le-am luat astfel încât să putem să asigurăm bonificaţiile necesare pentru profesorii debutanţi”, a completat Nicolae Ciucă.

În schimb, sindicaliștii au anunțat clar că oferta actuală a guvernării e inacceptabilă, astfel că profesorii nu vor opri greva. Mai mult, aceștia consideră că nu au existat negocieri reale și profesorii nu vor mai accepta ”bătaia de joc” din ultimii 30 de ani, luând în considerare ca elevii să rămână cu mediile neîncheiate. Mai mult, examenele din această vară sunt puse în pericol, conform sindicaliștilor.

”Nu a fost o negociere, a fost o întâlnire informală, faţă de ce se ştia nu am avansat, atâta că Guvernul a promis că va face nişte calcule. Nu ştim nimic concret deocamdată ce se va întâmpla. I-am invitat mâine la o şedinţă pe care o avem cu liderii din ţară, poate mâine vin cu o surpriză, dar astăzi nu avem nimic concret pentru a spune oamenilor, motiv pentru care greva continuă”, a explicat președintele FSLI Simion Hăncescu.

La această întâlnire ar trebui să participe și ministrul muncii Marius Budăi, alături de liderul PSD Marcel Ciolacu. ”Va fi o şedinţă a tuturor liderilor celor trei federaţii şi am invitat conducerea Guvernului. Invitaţia este către premier, către domnul Ciolacu, domnul ministru al Finanţelor, ministrul Muncii. Noi am solicitat, ca să fie limpede, ceea ce am cerut rândul trecut: un act normativ prin care să se acorde o mărire salarială până la intrarea Legii salarizării în vigoare. Rămâne de văzut dacă Guvernul va accepta”, a completat Hăncescu.

Același lucru l-a transmis și președintele Federației Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret”, Marius Ovidiu Nistor. ”Poate mâine persoanele invitate, factorii decidenţi, vor veni cu o soluţie care să fie acceptabilă pentru colegii din teritoriu, o soluţie la problemele noastre. Discutăm cu liderii din ţară, care la rândul lor vor trebui să-şi consulte liderii şi membrii de sindicat. Azi a fost doar o discuţie informală şi faptul că vor căuta soluţii”, a completat Nistor.

Concret, după trei zile de grevă, nu există momentan nicio soluție din partea Guvernului pentru a mări considerabil salariile profesorilor. Sindicaliștii cer salarii considerabil mai mari pentru dascăli, în condițiile în care un tânăr profesor câștigă un salariu umilitor de 2400 de lei. În replică, coaliția PSD-PNL, a propus o ofertă considerată ”inacceptabilă”: majorarea salariilor personalului nedidactic cu 7-8%.