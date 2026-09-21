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Genoa a pierdut împotriva Parmei, pe ”Ennio Tardini”, în etapa 5 din Serie A, 1-2. ”Grifonii” au egalat o contraperformanță istorică pentru club, după 70 de ani.

Genoa nu a mai început sezonul cu 1 punct din 1957

Formația patronată de Dan Șucu a început sezon din Serie A cum nu se poate mai rău. ”Grifonii” au acumulat un singur punct în ultimele 5 dueluri. Rezultatul de egalitate a fost obținut în etapa 4, împotriva , Frosinone, 1-1.

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Clubul de pe ”Luigi Ferraris” a mai avut de două ori în istorie un start la fel de greu de campionat. Se întâmpla în sezoanele 1940-1941 și 1957-1958. Totuși, identic cu seria rezultatelor obținute în prezent de Genoa este a doua stagiune menționată: 3 înfrângeri, urmate de un rezultat de egalitate și după încă o înfrângere.

Totuși, Genoa a avut puterea de a scăpa din situațiile critice. În ambele stagiuni, după începutul dezastruos de sezon, ”grifonii” au terminat sezonul pe locul 10 din 18, respectiv din 16.

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O altă coincidență ciudată între prezent și sezonul 1957-1958 este că după această serie neagră, Genoa o va întâlni, în etapa 6 din Serie A, pe Fiorentina. Trupa ”viola” s-a impus, atunci, cu 3-1, pe ”Luigi Ferraris”.

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Daniele De Rossi, puțin mai bun decât Vieira, mai slab decât Gilardino

Tensiunea de la Genoa a crescut la cote alarmante după eșecul împotriva Parmei, echipă care avea și ea tot un punct înaintea duelului. .

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Totuși, supărarea lor poate fi înțeleasă din cifrele obținute de antrenorul italian. În ultimii 5 ani, după dezastrul lui Schevchenko, Daniele De Rossi are aproape cele mai slabe rezultate. Cifrele antrenorului adus de Dan Șucu la Genoa îl depășește, la limită, pe predecesorul său, Patrick Vieira. Aceștia sunt toți antrenorii principali de la Genoa după eșecul lamentabil al lui Andryi Schevchenko:

Alexander Blessin (ianuarie 2022 – decembrie 2022): 1.36 puncte per meci

Alberto Gilardino (decembrie 2022 – noiembrie 2024): 1.51 puncte per meci

Patrick Vieira (noiembrie 2024 – noiembrie 2025): 1.14 puncte per meci

Daniele de Rossi (noiembrie 2025 – prezent): 1.17 puncte per meci

Genoa este pe loc de retrogradare în Serie A

”Grifonii” se află pe locul 19 în campionatul italian, reușind să depășească doar pe nou-promovata Venezia (0 puncte). După încheierea etapei, 5, diferența dintre Genoa și Fiorentina, echipă aflată pe primul loc deasupra locurilor retrogradabile, este de numai 3 puncte.

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O victorie împotriva echipei la care evoluează Radu Drăgușin ar calma apele pe ”Luigi Ferraris”. Genoa și Fiorentina se vor întâlni, după fereastra meciurilor internaționale.