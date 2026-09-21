Genoa a pierdut împotriva Parmei, pe ”Ennio Tardini”, în etapa 5 din Serie A, 1-2. ”Grifonii” au egalat o contraperformanță istorică pentru club, după 70 de ani.
Formația patronată de Dan Șucu a început sezon din Serie A cum nu se poate mai rău. ”Grifonii” au acumulat un singur punct în ultimele 5 dueluri. Rezultatul de egalitate a fost obținut în etapa 4, împotriva echipei la care evoluează Daniel Bîrligea, Frosinone, 1-1.
Clubul de pe ”Luigi Ferraris” a mai avut de două ori în istorie un start la fel de greu de campionat. Se întâmpla în sezoanele 1940-1941 și 1957-1958. Totuși, identic cu seria rezultatelor obținute în prezent de Genoa este a doua stagiune menționată: 3 înfrângeri, urmate de un rezultat de egalitate și după încă o înfrângere.
Totuși, Genoa a avut puterea de a scăpa din situațiile critice. În ambele stagiuni, după începutul dezastruos de sezon, ”grifonii” au terminat sezonul pe locul 10 din 18, respectiv din 16.
O altă coincidență ciudată între prezent și sezonul 1957-1958 este că după această serie neagră, Genoa o va întâlni, în etapa 6 din Serie A, pe Fiorentina. Trupa ”viola” s-a impus, atunci, cu 3-1, pe ”Luigi Ferraris”.
Tensiunea de la Genoa a crescut la cote alarmante după eșecul împotriva Parmei, echipă care avea și ea tot un punct înaintea duelului. La sfârșitul partidei, fanii ”grifonilor” au aruncat cu un obiect în antrenorul favoriților.
Totuși, supărarea lor poate fi înțeleasă din cifrele obținute de antrenorul italian. În ultimii 5 ani, după dezastrul lui Schevchenko, Daniele De Rossi are aproape cele mai slabe rezultate. Cifrele antrenorului adus de Dan Șucu la Genoa îl depășește, la limită, pe predecesorul său, Patrick Vieira. Aceștia sunt toți antrenorii principali de la Genoa după eșecul lamentabil al lui Andryi Schevchenko:
”Grifonii” se află pe locul 19 în campionatul italian, reușind să depășească doar pe nou-promovata Venezia (0 puncte). După încheierea etapei, 5, diferența dintre Genoa și Fiorentina, echipă aflată pe primul loc deasupra locurilor retrogradabile, este de numai 3 puncte.
O victorie împotriva echipei la care evoluează Radu Drăgușin ar calma apele pe ”Luigi Ferraris”. Genoa și Fiorentina se vor întâlni, după fereastra meciurilor internaționale.