Grigoraș e din nou cel mai tare din oraș după un parcurs asemănător cu cel al lui Pancu la CFR. Fanii i-au pupat mâinile, 8.000 de oameni la Liga a 3-a

Liga a 3-a de fotbal a programat ieri, sâmbătă, 23 mai, meciurile ultimei etape, la finalul cărora au promovat direct în Liga a 2-a câștigătoarele celor patru serii de play-off, Cetatea Suceava, CSL Ștefăneștii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea și Știința Poli Timișoara. A cincea promovată se va alege între Șoimii Gura Humorului, SC Popești Leordeni, Minerul Lupeni și Unirea Alba Iulia, care vor juca un baraj, cu semifinale și finală.

Grigoraș e din nou cel mai tare din oraș. Suceava, CFR-ul Ligii a 3-a

De departe cea mai spectaculoasă promovare a fost reușită de Cetatea Suceava. Preluată în iarnă de antrenorul Petre Grigoraș (61 de ani), când echipa suceveană se afla la opt puncte în spatele Humorului, gruparea suceveană a avut un parcurs de senzație în primăvară și a promovat după ce a câștigat toate cele opt meciuri din play-off! În această dimineață, după sărbătoarea de aseară, Grigoraș a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care tehnicianul a explicat, în stilul său direct și spumos, secretul performanței și trăirile pe care le-a avut.

– Grig, felicitări! Sincer, ai crezut în iarnă că poți promova cu Suceava?

– Chiar dacă eu sunt un optimist incurabil și am încredere în ceea ce pot să fac, nici 5% nu credeam că putem promova direct! De altfel, nimeni de la noi nu prea credea în promovare, gândul era să prindem barajul. Era și firesc să fie așa de vreme ce la momentul la care am venit la Suceava eram pe locul 7 din 8 într-un clasament al primelor patru clasate din Seriile 1 și 2.

Atmosferă de senzație la Suceava la barajul de promovare

– Când ai simțit că se poate reuși ceva?

– După ce am bătut Oneștiul și Humorul în sezonul regulat, am mai strâns distanța și am intrat în play-off pe locul 4, la trei puncte de locul 2 și cinci de primul loc. Atunci, ne gândeam la baraj. Treptat, am căpătat încredere maximă, mai ales că am stat foarte bine și fizic, și mental. Așa am avut un parcurs de excepție în play-off, câștigând toate cele opt partide, în patru sau cinci dintre ele revenind după ce am fost conduși. Lucrul ăsta spune multe despre cât de încrezători am fost în forțele noastre.

Patronul Cetății este opusul lui Gigi Becali!

– Ați fost un fel de CFR al Ligii a 3-a.

– Păstrând proporțiile, se poate spune asta. Noi am avut zece victorii consecutive pe final de campionat. Înainte de play-off, mai câștigasem alte două meciuri, după eșecul cu Aerostar Bacău, singurul din primăvară. Acolo însă am dat minute unor jucători care jucaseră mai puțin deoarece punctele nu contau pentru noi. Asta din cauza sistemului demonic existent la Liga a 3-a, care generează meciuri fără miză, formațiilor din play-off anulându-li-se rezultatele cu cele din play-out la finalul sezonului regulat. Nu am să înțeleg deloc acest sistem!

– Care a fost cheia promovării?

– În primul rând, stabilitatea financiară. Totul a fost plătit la secundă de către domnul Neagu, patronul echipei. Apoi, munca, seriozitatea fiecărui om din club, caracterul extraordinar al jucătorilor. Nu în ultimul rând, trebuie să recunosc că am avut și un dram de șansă, lucru fără de care nu reușești în viață.

– Cum e patronul, ce afaceri are?

– Sincer, nu l-am văzut decât acum o săptămână! Până atunci, am vorbit doar prin telefon sau mesaje. Nu s-a amestecat deloc la echipă, a asigurat condiții foarte bune. Nu știu prea multe despre activitatea dumnealui, am înțeles că are afaceri în construcții.

Era să dea afară vedeta echipei!

– În trecut ai avut probleme cardiace. Cum ți-a rezistat inima într-un sezon în care au fost multe meciuri pe muchie de cuțit?

– Într-adevăr, emoțiile au fost intense, cu atât mai mult satisfacția este și mai mare.

– Când ți-a fost cel mai greu?

– În iarnă, când am pornit la drum într-o atmosferă în care puțini credeau că putem realiza o minune. Treptat, toată lumea a înțeles că trebuie să ne luptăm pentru șansa noastră, inclusiv jucătorii cu o personalitate aparte, ca Ferhaoui sau Gorovei. Pe Ferhaoui l-am scos de câteva ori din antrenament, am zis că renunț la el, iar apoi a devenit unul dintre jucătorii decisivi ai echipei.

– Față de Gura Humorului, unde joacă un Golofca, un Fulop, nu ai avut jucători cu nume.

– Am compensat prin unitate de grup, sacrificiu.

Fanii i-au pupat mâinile!

– Ieri ai auzit din nou celebrul refren, „Grigoraș – cel mai tare din oraș”.

– Am fost extrem de emoționat. Și când am auzit scandarea, și când am văzut un stadion arhiplin la ultima etapă, cu 8.000 de oameni în tribune, și când oamenii mi-au pupat mâinile, lucru de care m-am simțit jenat.

– Ai petrecut până dimineață după promovare?

– Nu mai sunt la vârsta la care să stau până dimineață, i-am lăsat pe cei mai tineri să o facă…

– Trăgând linie, au meritat sacrificiile de pe plan personal pentru această promovare?

– Mi-a fost tare greu să plec de acasă, de lângă familie. În cinci luni, nu am lăsat secundul singur la niciun antrenament, am fost acasă de trei ori, câte o zi, conducând 1.000 de kilometri de la Suceava la Constanța și înapoi. Să știi că dacă soția și fiul meu nu insistau, nu acceptam să vin la Suceava, deși voiam și eu să-mi demonstrez că mai pot spune ceva în antrenorat. Acum, abia aștept să mă duc acasă, să-i strâng pe toți în brațe, să mă joc cu nepoțica.

Uitat de cei pe care i-a ajutat

– Câte telefoane de felicitare ai primit?

– O mulțime.

– A fost și cineva din fotbalul mare, de la cei care i-ai ajutat sau alături de care ai obținut performanțele din trecut?

– Nu, au uitat de mine. Probabil nu s-au uitat la nivelul Ligii a 3-a… Au fost de la oameni care au fost alături de mine și când mi-a fost greu.

– Unde ai pune această promovare în CV-ul tău?

– Alături de cea a Farului după barajul pentru Liga 1 cu Bacăul lui Sechelariu. Atunci, nici cei de la Constanța nu credeau că putem bate o trupă puternică, susținută, așa cum era Bacăul.

Planuri mari la Suceava – două milioane de euro pentru calificarea în play-off-ul Ligii a 2-a

– Bănuiesc că te gândești deja la sezonul viitor, ce planuri ai?

– Din câte am înțeles, alături de echipă vor veni și autoritățile locale. Se vorbește de un buget de 2 milioane de euro, cu care să atacăm play-off-ul Ligii a 2-a. Dacă se va reuși acest lucru și se va rezolva și cu terenul de antrenament, sunt gata de o nouă provocare. Dacă la Liga a 3-a nu am ieșit decât până la piață și înapoi acasă, am venit la antrenamente cu o oră – două înainte, m-am preocupat de echipă pe tot parcursul zilei, voi „arde” în continuare pentru Suceava, unde am reușit un lucru pe care l-am lăsat neterminat acum șase ani.

– Vorbești de sezonul 2019-2020, în care ai terminat pe locul 2 în Liga a 3-a.

– Da, după Aerostar Bacău. A fost pandemia, s-a luat o decizie din pix, nu am mai fost lăsați să jucăm baraj, am ratat promovarea atunci. Uite că lucrurile s-au așezat acum, iar eu sunt optimist că putem face și mai multe la Suceava.

– Mult succes!

Cine este Petre Grigoraș. CV impresionant pentru antrenorul de 61 de ani

a fost În perioada respectivă a pregătit echipe de tradiție precum Farul Constanța, Oțelul Galați, Poli Iași, Pandurii Tg. Jiu sau CFR Cluj, obținând în general rezultate bune și fiind foarte apreciat de către toată lumea, în special de fani, în acest fel câștigându-și supranumele de „Grigoraș, cel mai tare din oraș”. De câțiva ani activează în ligile inferioare, în primă fază fiind numit la Foresta Suceava, ulterior la Axiopolis Cernavodă,