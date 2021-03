Grigore Leșe, discurs emoționant în ziua înmormântării Corneliei Catanga: „A avut o viață cu inima pe clape”

Grigore Leșe a avut un discurs emoționant în ziua înmormântării Corneliei Catanga, artistă de muzică lăutărească răpusă de Covid-19 pe 26 martie.

Rapsodul maramureșean a avut-o invitată la un moment dat într-o emisiune la TVR și a descoperit-o pe artistă cu alți ochi.

Grigore Leșe a făcut câteva mărturisiri emoționante despre regretata muziciană chiar în momentul în care aceasta era condusă pe ultimul drum și a constatat cu multă amărăciune că oamenii sunt preocupați de lucruri prea lumești în ce o privește, precum locul înmormântării, în loc să îi cinstească memoria așa cum se cuvine.

Grigore Leșe, discurs emoționant în memoria Corneliei Catanga

„Se vorbește puțin despre muzica pe care a performat-o. Nimeni nu s-a ocupat serios de frământările ei. Pentru ea a fost o suferință. Mi-a povestit cu mult patos. Trebuie să fim mai reținuți când vorbim de un om că nu știm ce are în suflet și cât de tare îl poți supăra. Când am avut emisiunea cu ea am fost încântat. Eu nu prea am invitat lăutari în emisiune. Am invitat-o pe ea pentru că avea ceva special”, a declarat cu durere Grigore Leșe la Antena 3.

„Din punct de vedere muzical, melodiile ei sunt înzestrate cu o bogată ornamentare din numeroase formule. Toate acestea stau la baza improvizației. Cu alte cuvinte, a avut o viață, cum se spune, cu inima pe clape. Sub cerul întunecat de întrebări fără răspuns rămâne o singură cale de nemurire: moartea.

Ea a cântat, ne-a bucurat. A avut o familie foarte frumoasă. Întâlnirea cu Cornelia Catanga mi-a produs mare bucurie. Mi-a povestit cum e viața ei, cum cântă. Mi-a zis că era fericită când cânta. Dumnezeu s-o ierte!”, a mai spus Grigore Leșe.

Aurel Pădureanu, sceptic chiar și în ziua înmormântării

Cornelia Catanga a fost înmormântată astăzi, la o zi după ce a murit de Covid-19. La înmormântare a putut participa un număr limitat de persoane, din cauza restricțiilor privind pandemia de coronavirus.

A fost condusă pe ultimul drum de familia ei. La finalul înmormântării, Aurel Pădureanu, soțul Corneliei Catanga, a continuat să spună că el nu crede că nevasta lui a avut Covid-19.

