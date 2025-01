Grigore Leșe, primele declarații după ce ar fi ajuns de urgență la spital. Artistul, revoltat: „Dau în judecată pe toată lumea”

Grigore Leșe a făcut precizări importante cu privire la starea lui de sănătate, după ce mai multe publicații au scris că rapsodul ar fi ajuns la spital după un recital pe care l-a susținut de Ziua Culturii Naționale, la Botoșani.

Grigore Leșe, primele declarații după ce ar fi ajuns la spital. Artistul o contrazice char pe șefa unității care l-a îngrijit, la Botoșani

Artistul spune că nu este nimic adevărat din ceea ce s-a spus despre el. Grigore Leșe spune că nu este prima oară când se scot în față lucruri neadevărate despre el, amintind, cu această ocazie, de un anumit incident pe care l-a avut cu publicul român de la Toronto în urmă cu mai mulți ani.

susține că nu unde a fost cazat și că nu i s-a făcut rău pe scenă. Singurul sâmbure de adevăr, susține artistul, este că a apelat la serviciile medicale pentru un anumit medicament de care ar fi avut nevoie, dar nu a fost o situație de urgență.

De altfel, în conversația telefonică purtată cu FANATIK, maestrul Grigore Leșe avea un tonus bun, semn că nu întâmpină niciun fel de problemă de sănătate. În momentul dialogului purtat cu noi, interpretul era în mașină, în drum spre aeroport, căci urmează să sosească în București, după evenimentul cultural la care a participat în Botoșani, de ziua lui Eminescu.

„A văzut cineva că eu am fost internat în spital? Sunt niște porcării”

„A văzut cineva că eu am fost internat în spital? Sunt niște porcării, domnule! Am fost pentru medicamentație, nu s-a întâmplat absolut nimic pe scenă. Nu am amețit pe scenă, sunt niște fabulații.

O să dau în judecată pe toată lumea. Doar nu suntem nebuni! De ce se spun neadevăruri? Numai neadevăruri s-au scris despre mine de când sunt pe pământul ăsta! Se scot lucruri din context, că eu îi dau afară de la Toronto, că… Domnule, eu nu fac așa ceva.

Am fost de Ziua Culturii la Botoșani, mi-am terminat concertul, m-am dus la hotel și la hotel acolo a fost vorba că ar fi bine să iau un medicament, dar a fost la propunerea mea. Ce SMURD, domnule? Eu acum sunt pe mașină, mă duc la aeroport și la ora 15 sunt în București. Sunt aberații, pur și simplu, nu e adevărat”, a declarat Grigore Leșe, contactat de FANATIK.

Medic, despre situația lui Leșe: „A prezentat o pierdere acută a stării de conștiență”

Declarațiile făcute de Grigore Leșe sunt, însă, contrazise de medicul șef al unității spitalicești în care a ajuns artistul. Ramona Guraliuc, reprezentanta Spitalului de Urgență Mavromati din Botoșani, a declarat, , că Leșe a sunat la 112 pentru că a acuzat stări de rău și a fost preluat imediat de o echipă de specialiști pentru a-l stabiliza.

Medicul șef al spitalului a spus, contrar afirmațiilor făcute de Grigore Leșe pentru FANATIK, că artistul a fost preluat de la hotelul în care acesta era cazat. Doctorița a precizat că muzicianul a avut o pierdere acută a stării de conștiență.

„El a fost preluat de la hotel, după spectacol. A prezentat o pierdere acută a stării de conştienţă. (…) Acum este stabil din punct de vedere hemodinamic. Este în curs de investigaţii paraclinice”, a afirmat Guraliuc, conform sursei mai sus menționate.