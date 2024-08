Grigore Sichitiu, dezvăluiri de culise despre colaborarea cu Mircea Lucescu: „A fost șansa mea în fotbal”

Mircea Lucescu este cel mai important antrenor român și actualul selecționer al echipei naționale de fotbal a României. Grigore Sichitiu, fost antrenor și fost președinte al Rapidului, a oferit detalii cu privire la colaborarea pe care a avut-o cu „Il Luce” la echipa națională.

Grigore Sichitiu: „Șansa mea de a înțelege fotbalul a fost Mircea Lucescu”

Grigore Sichitiu a fost invitat în cadrul emisiunii SUFLET DE RAPIDIST, iar fostul președinte al Rapidului a dezvăluit cum l-a cunoscut pe Mircea Lucescu și cum a lucrat alături de acesta la echipa națională de fotbal a României.

ADVERTISEMENT

Pe lângă asta, el a comentat și despre , motivând că , iar asta l-a motivat să accepte propunerea Federației Române de Fotbal.

Pentru început, Sichitiu a explicat cum a devenit cunoscut în ochii lui Lucescu, în perioada când el încă făcea studii în orașul Bacău. Mai mult decât atât, acesta a transmis că Mircea Lucescu a fost șansa lui de a înțelege fotbalul.

ADVERTISEMENT

„Am lucrat o perioadă în Federație cu Mircea Lucescu, din ’82 am venit. Eu nu îl cunoșteam, făceam fel de fel de studii și eram șeful școlii de fotbal la Bacău. Participam la diverse cursuri și cercuri de cercetare în domeniul sportului. Mi-am luat o grupă de studenți, am venit cu ea la Federație, se juca România – RDG, am făcut un studiu despre echipa națională și i-am prezentat domnului Lucescu, care nu mai auzise în viața dânsului despre mine.

Când a văzut studiul a spus: Aduceți-l pe băiatul ăla la mine, vreau să vorbesc și eu cu el. Șansa mea de a înțelege fotbalul a fost Mircea Lucescu. Am fost un jucător de Divizia B, nu am fost un mare jucător. Am ales calea studiului și a cărții.” , a declarat Grigore Sichitiu.

ADVERTISEMENT

Grigore Sichitiu: „Eram singurii care făceam sinteze video”

Totodată, Sichitiu a dezvăluit cum contribuia alături de Mircea Lucescu la dezvoltarea școlilor de copii și juniori din România, dar si faptul că acesta l-a înțeles și i-a permis să meargă peste tot în lume, unde întâlnea diverși antrenori de top.

„În anii 80, eu adunam toți șefii de centre de copii și juniori din țară, pe diverse zone, pe cei mai buni îi aduceam la București, iar Nea’ Mircea stătea o săptămână cu ei și le explica cum se formează jucătorul, cum se învață schemele tactice la nivel de copii și juniori, cum se face individualizarea.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu m-a înțeles, în perioada aceea să lipsești o lună de zile de la echipa națională, era extraordinar. Într-un cantonament a schimbat un exercițiu de alergări la recomandarea mea. Era un om foarte documentat, dar veneam cu date și Mircea a schimbat din ziua următoare.

Eram singurii care făceam sinteze video. Mircea când era parte din comisia tehnică UEFA, se ducea cu sinteze scurte făcute de mine. Eu făceam multe sinteze în cadrul jocului. Marea mea șansă a fost că Lucescu m-a trimis peste tot.” , a dezvăluit Grigore Sichitiu.

Cum A AJUNS Grigore Sichitiu SA COLABOREZE cu Mircea Lucescu la NATIONALA ROMANIEI