Grigore Sichitiu, profesor pentru Jose Mourinho și Fabio Capello. Amintirile cu „The Special One”: „Nu știa nimeni cine era”

Grigore Sichitiu a fost invitatul lui Robert Niță la emisiunea realizată de FANATIK pentru suporterii alb-vișinii, „Suflet de Rapidist”. Fostul președinte al giuleștenilor a abordat alături de moderatorul Robert Niță mai multe subiecte din jurul echipei, iar spre finalul întâlnirii, Sichitiu a dezvăluit câteva momente fabuloase alături de marii antrenori ai fotbalului.

Grigore Sichitiu, în fața lui Mourinho, Capello și Lippi la Coverciano

Grigore Sichitiu a fost președinte al Rapidului în 3 mandate: 1995-1998, 1999-2000 și 2006-2009. Fostul conducător al giuleștenilor a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, momente impresionante din cariera sa în lumea fotbalului în care a avut ocazia să întâlnească oameni precum Jose Mourinho, Fabio Capello sau Marcello Lippi.

Sichitiu a vorbit despre întâlnirile din Europa la care participa din dorința de a învăța și de a deveni mai bun în meseria sa: „Eu mă duceam cu 3 dolari pe zi diurna la training sessions pentru că voiam să știu, îmi doream să învăț.

Dacă nu te duci să te implici, să stai de vorbă cu toată lumea, este degeaba. Am fost la întâlniri prin Europa unde Mourinho și alții erau la început de drum. El era secund la Barcelona atunci.

Venea la cursuri pentru că și el a jucat fotbal cât am jucat și eu, la liga secundă, însă era un om extrem de inteligent și foarte bine pregătit. El a fost secundul lui „Bobby” Robson. Nu-l băga nimeni în seamă atunci, nimeni nu știa cine este Mourinho.

Era la început de drum, cine să-l știe. Acolo veneau antrenori precum Capello, Lippi, care țineau cursuri.”, a dezvăluit Grigore Sichitiu în exclusivitate pentru FANATIK.

Sichitiu, lecție la Coverciano predată lui Capello și Lippi

Fostul președinte din Giulești a povestit despre cum a ținut o lecție în fața marilor oameni din fotbalul mondial: „Și eu am ținut o lecție: ‘Asemănări și deosebiri între fotbalul nordic și cel dunărean’ la Coverciano. Am vorbit în fața lui Lippi și Capello. Întrebați-l pe nea Mircea, el era la Pisa în momentul acela.

Aveai 10-15 minute în care să vorbești după care se făceau dezbateri: ‘De ce voi, dunărenii, credeți că sunteți mai tehnici decât nordicii?’, atunci, eu am găsit aspectele care ne caracterizau.

Încă de atunci, directorul de la Coverciano, Fino Fini, spunea că nu e suficient să fii tehnic. Degeaba știi cu mingea dacă nu poți să fugi. Aici a crescut cel mai mult fotbalul, de la 6-7 KM s-a ajung la 11-12.

N-ai cum să ajungi la aceste borne dacă nu te antrenezi specific. Treburile astea le pot face numai oameni cu capacitate.”, povestește Grigore Sichitiu

Grigore Sichitiu, despre colaborarea la națională cu Mircea Lucescu și Anghel Iordănescu

Sichitiu a povestit despre cât de exigenți erau cei doi selecționeri cu care a lucrat cu privirea la cunoștințele pe care fostul conducător din Giulești trebuia să le aibă. De asemenea,

„Am avut marea șansă ca lui nea Mircea și lui nea Puiu să nu le placă să stea în sală și-mi ziceau ‘Du-te Grigore!’. Eu eram convins că nefiind un mare jucător, singura mea șansă era să știu carte, deci trebuia să știu cât mai multe.

Dacă nea Mircea sau nea Puiu te prindeau că nu știai ceva, nu te mai întrebau a doua oară, nu te mai trimiteau nicăieri. Am avut o discuție cu cineva: Eu am zis că un jucător joacă fundaș central, iar el zicea că e fundaș stânga. Nea Puiu a pus caseta, iar eu am avut dreptate. Eu am plecat la Campionatul Mondial din America din 94 și directorul tehnic a rămas acasă.”, a mărturisit Sichitiu. .

