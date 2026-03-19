Grindeanu – Bolojan: 1-0 pe banii românilor. Gestul care trădează vulnerabilitatea premierului: „Miza nu era despre pensionari”

Meciul dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan pe banii românilor s-a încheiat cu 1-0 pentru liderul PSD, după două zile de scandal monstru în comisiile de buget-finanțe din grupurile reunite ale Camerei Deputaților. În ultimele 48 de ore, au existat amenințări din partea social-democraților că dacă premierul nu acceptă pachetul de solidaritate pe care l-au propus vor trânti bugetul la vot, ba chiar ar putea părăsi guvernarea.

S-au ascuțit săbiile în ultimele zile în interiorul coaliției de guvernare. PSD a propus câteva măsuri pentru cei amărâți, loviți de austeritatea lui Bolojan, doar că PNL și USR s-au opus spunând că niște bani dați în plus persoanelor cu handicap sau pensionarilor ar reprezenta o povară prea mare pentru bugetul țării.

Partidul Social Democrat a venit și cu câteva surse de finanțare pentru ajutoarele convenite în interiorul formațiunii, după o analiză realizată împreună cu ministrul muncii, Florin Manole, unele criticate, altele luate în calcul. În cele din urmă, PSD a reușit să îl convingă pe Bolojan să accepte banii acordați persoanelor cu handicap și pensionarilor.

Premierul s-a dus în biroul lui Grindeanu, ca niciodată

Pentru prima oară, însă, a avut loc un gest interesant care a venit din partea șefului executivului. Dacă până acum liderii coaliției mergeau în biroul său pentru negocieri, de data asta Bolojan a coborât din palatul său și a urcat în , mergând joi dimineață (n. red.: 19 martie) în biroul șefului PSD. Acesta ar putea fi considerat un prim semn că raportul de forțe s-a schimbat peste noapte în cadrul dat fiind că, potrivit informațiilor apărute pe surse, premierul a acceptat cererile PSD.

Noul raport de forțe din cadrul alianței l-a remarcat, în exclusivitate pentru FANATIK, și profesorul universitar și politologul Cristian Pîrvulescu. Odată cu ”pacea” din coaliție, PSD a demonstrat că protocolul de guvernare are exact greutatea pe care decidenții politici o au, dată de reprezentativitatea din Parlament.

PSD a ieșit întărit în interiorul coaliției

„PSD a exploatat regulile formale (procedura amendamentelor parlamentare) pentru a contracara o decizie luată în cadrul instituției informale a coaliției. Practic, coaliția ca aranjament informal de guvernare a cedat în fața puterii formale a majorității parlamentare”, ne explică Pîrvulescu.

Cristian Pîrvulescu: „PSD a testa limitele protocolului de coaliție”

În opinia analistului politic, PSD a urmărit să își consolideze poziția în arcul de guvernare, lucru care pare că i-a și ieșit, dată fiind evoluția scandalului aparent fără oprire. „Miza reală nu era despre pensionari sau CASS ci despre repoziționarea în cadrul coaliției. În acest caz PSD a testat limitele protocolului de coaliție și a stabilit cine deține efectiv puterea de decizie. Și nu este Guvernul (deci primul ministru Bolojan), ci majoritatea parlamentară (unde PSD rămâne pivot indispensabil) decide ce este negociabil și ce nu în România anului 2026.

Orice negociere viitoare în coaliție pornește acum de la premisa că PSD poate și va folosi ponderea parlamentară ca instrument de presiune, ori de câte ori consideră că aranjamentul informal nu îi servește interesele. Sigur, instituțiile – Guvernul, Parlamentul – contează, dar regulile informale (loialitatea de coaliție, protocolul semnat) sunt fragile când un actor cu suficientă putere de veto alege să joace după regulile formale.

PSD a demonstrat că semnătura pe un protocol valorează exact cât costă s-o ignori – adică nimic, dacă raportul de forțe o permite”, a adăugat Pîrvulescu, pentru FANATIK. Bugetul României trebuia să fie votat joi, 19 martie, în Parlament, însă, conform unui anunț făcut de prim-ministru, acesta va fi adoptat abia vineri, 20 martie.